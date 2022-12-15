Дрон NASA пролетить над пагорбами Марса

15 грудня 2022, 05:59 GMT

Підпис до фото, Perseverance зробив селфі себе та Ingenuity

Безпілотник Ingenuity, що прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance, має найближчим часом здійснити політ над пагорбами Червоної планети.

Зараз марсохід на дні кратера Єзеро, але за планом має вибратись звідти на більш відкриту місцевість.

Тому інженерам довелося оновити програмне забезпечення "Джинні" (як неофіційно називають безпілотник), щоб він міг маневрувати в умовах горбистої місцевості.

"До цього моменту Ingenuity вважав, що Марс абсолютно плаский, як млинець, - розповів ВВС головний пілот Гавард Грип. - Тільки тепер, завдяки останнім оновленням програмного забезпечення, ми можемо "пояснити" дрону, що насправді на планеті є пагорби".

У 2021 році "Джинні" став першим апаратом, якому вдалося здійснити політ на електротязі на іншій планеті.

Власне, це й польотом назвати складно: дрон піднявся на висоту три метри і опустився назад. Але головне - розпочати.

Відтоді марсіанський вертоліт здійснив ще 35 польотів, щоразу вище й далі.

"Джинні" мав лише продемонструвати нову технологію, але інженери NASA вирішили не втрачати можливостей, які надає вертоліт-розвідник.

Автор фото, NASA/JPL-Caltech Підпис до фото, Ingenuity сфотографував відпрацьоване обладнання з системи посадки Perseverance

Тепер безпілотник допомагає марсоходу і його пілотам на Землі прокладати маршрут.

"Джинні" також робить знімки відслонень гірських порід з різних ракурсів, допомагаючи будувати тривимірні моделі цікавих об'єктів для подальшого вивчення.

Але зараз програма ускладнилась. Perseverance закінчить збирати зразки гірських порід, які він залишає у спеціальних контейнерах прямо на ґрунті, щоб їх могли підібрати наступні експедиції. Після цього він вирушить на пагорб - і "Джинні" доведеться його супроводжувати.

Спочатку марсохід підніметься на 40-метрові відкладення у дельті прадавньої річки, а потім вирушить до кратера Єзеро.

Нове програмне забезпечення дозволить гелікоптеру враховувати зміну рельєфу.

Воно також має допомогти у вирішенні іншої проблеми - особливостей ґрунту під час приземлення.

Підпис до фото, Кратер Єзеро

Зараз пілоти "Джинні" на Землі знаходять безпечні місця для приземлення за супутниковими знімками. "Але орбітальні знімки складніше зіставити з маленьким камінням на ґрунті серед пагорбів. Ось тут і знадобиться інша функція нового софту: безпосередньо перед посадкою Ingenuity сам зможе поглянути на поверхню, визначити, де лежать камені, й оминати їх під час посадки", - пояснив Грип.

Головний пілот веде журнал, куди записує всі польоти "Джинні". Зараз він заповнений до останньої сторінки.

"Ми планували злітати лише п'ять разів, але подумали, що журнал, у якому п'ять сторінок, виглядатиме безглуздо. Тому ми вклеїли туди купу додаткових сторінок, щоб він був схожий на справжній. Але знаєте що? У нас закінчилися сторінки. Ingenuity здійснив свій 36-й політ, і так вийшло, що під час цього польоту він поставив рекорд - провів у марсіанському небі цілу годину", - каже Грип.