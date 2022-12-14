Збиті дрони над Києвом і премія Європарламенту українському народу. Теленовини BBC
У випуску 14 грудня:
- Протиповітряна оборона збила дрони, якими знову атакували столицю.
- Обстріл Херсона, пошкоджена будівля адміністрації.
- Черговий обмін військовополоненими, звільнили 65 українських вояків.
- Європарламент нагородив український народ премією імені Сахарова.
- Донорська конференція в Парижі зібрала мільярд євро для України.
- Український план Пентагону і додаткова допомога США.
- Міхеїл Саакашвілі оголосив в ув'язненні голодування.
- Папа Римський закликав менше витрачати на Різдво, більше допомагати українцям.
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