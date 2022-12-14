Збиті дрони над Києвом і премія Європарламенту українському народу. Теленовини BBC

У випуску 14 грудня:

  • Протиповітряна оборона збила дрони, якими знову атакували столицю.
  • Обстріл Херсона, пошкоджена будівля адміністрації.
  • Черговий обмін військовополоненими, звільнили 65 українських вояків.
  • Європарламент нагородив український народ премією імені Сахарова.
  • Донорська конференція в Парижі зібрала мільярд євро для України.
  • Український план Пентагону і додаткова допомога США.
  • Міхеїл Саакашвілі оголосив в ув'язненні голодування.
  • Папа Римський закликав менше витрачати на Різдво, більше допомагати українцям.

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