Росія хоче залишити на Донбасі лише руїни та воронки - Зеленський

51 хвилин(и) тому

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Російські військові продовжують знищувати місто за містом на Донбасі, вони хочуть залишити там лише руїни та воронки, сказав у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Він навів у приклад такі зруйновані міста як Маріуполь, Волноваху, Бахмут.

"Спокою на передовій немає. Нічого легкого й простого немає. Кожен день і кожен метр даються надзвичайно тяжко", - сказав президент.

Особливо важко там, де російська армія застосовує тактику випаленої землі і знищує артилерією всього перед собою, "щоб залишалися тільки голі руїни й воронки в землі".

"Оборонятися в таких умовах не просто героїзм. Це щось більше. Я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск окупантів", - сказав Зеленський.

Він подякував військовим, які воюють на фронті, а також бригаді Повітряних сил, яка обороняє небо Київської області.

Уранці 14 грудня на Київщині збили 13 іранських дронів. "Це 13 врятованих об'єктів інфраструктури, це врятовані життя. За один ранок", - сказав Зеленський.

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"Держава-терорист має відповідати за кожне спалене наше місто. За кожне зруйноване життя наших людей. І буде відповідати", - додав президент.

Зеленський також розповів, що Україна має прогрес у питанні протиповітряної оборони.

"Постійно посилюємо нашу протиповітряну й протидронну оборону. І робимо все, щоб отримати для України більш сучасні та більш потужні системи", - сказав президент про засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Напередодні американські ЗМІ повідомили, що Білий дім завершує підготовку відправлення в Україну системи протиракетної оборони PATRIOT.

Телекомпанія CNN і агентство Reuters повідомляють, що Вашингтон "завершує підготовку домовленостей" про передачу системи PATRIOT. За їхніми даними, рішення можуть ухвалити вже цього тижня.