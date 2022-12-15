Казці кінець. Франція вийшла в фінал ЧС-2022, Марокко ввійшло в історію футболу

1 година тому

Автор фото, Reuters

Збірна Франції не без труднощів здолала Марокко в історичному півфіналі Чемпіонату світу-2022 з футболу в Катарі та в неділю захищатиме титул чемпіонів світу в матчі з Аргентиною та легендарним Лео Мессі.

Марокканці зробили неможливе, діставшись півфіналу - досі це не вдавалося жодній збірній африканських чи ісламських країн. У Катарі за них вболівав весь стадіон.

Під оглушливий рев трибун бадьора збірна Марокко йшла в одну атаку за іншою, проте всі вони розбивалися об дисциплінований захист французів, які зробили ставку на гру другим номером та контратаки.

Французи знали, що на них чекає. Марокканці дійшли до фіналу по головах титанів світового футболу: вони вибили Бельгію, Іспанію, Португалію. Французька преса всі дні перед півфіналом обговорювала, як зупинити африканців, які спіймали кураж.

Всі сходилися в одному - потрібен швидкий гол. І він стався.

На п'ятій хвилині французи навалилися на ворота суперника, Антун Грізманн дав пас Кілліану Мбаппе, але його удар двічі заблокували захисники. Другий підскочив до Тео Ернандеса, і французький захисник неймовірно акробатичним карате-ударом вдовбав його в сітку марокканських воріт.

Не дивлячись на пропущений гол, марокканці не вгамовувалися. До кінця першого тайму ніхто не взявся передбачити результат матчу. Лише статистика вказувала на неминучість. До середини матчу Франція завдала вдвічі більше ударів по воротах - 10 проти п'яти марокканців.

Однак марокканці більше володіли м'ячем, а атаки були гострими. Олів'є Жиру влучив у штангу, аналогічно відповів Джавад Ель-Ямік ефектним ударом через себе після кутового.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Грізман втішає Ель-Яміка після закінчення матчу

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Другий тайм марокканці почали ще бадьоріше першого, але у підсумку пропустили гол після блискучого рейду Мбаппе у штрафний майданчик, де він обіграв усіх незгодних захисників і віддав ідеальний пас на ногу Коло Муані, який щойно вийшов на заміну. Своїм першим за гру торканням Муані відправив м'яч у ворота та поставив крапку в захоплюючій грі за 10 хвилин до закінчення основного часу матчу.

Під завісу навіть трибуни зрозуміли, що марокканській мрії кінець. Але зневіра була недовгою - ще до свистка всі почали святкувати.

Збірна Марокко стрибнула вище голови, ввійшла в історію і не здалася навіть у матчі з чинними чемпіонами світу. Марокканці їдуть додому. А французам залишився один крок до дубля - досі два світові титули поспіль вдавалося вигравати лише незрівнянній Італії у 1934 та 1938 роках та неймовірній Бразилії у 1958 та 1962.

Аргентина теж має підстави битися до останнього. Їхній лідер Мессі - найтитулованіший гравець сучасності. Він виграв усі можливі чемпіонати, окрім найголовнішого. Під завісу блискучої кар'єри йому випав останній шанс.

У неділю ми дізнаємося, чим закінчиться ця казка.