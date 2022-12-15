Ілон Маск подав в суд на власника акаунта в Twitter, який стежив за його літаком

21 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Відстеженням перельотів за допомогою відкритих даних займаються багато любителів

Ілон Маск заявив, що подає в суд на власника акаунта в Twitter, який слідкує за його приватним літаком. Маск заявив, що такі дії наражають на небезпеку його сина.

Акаунт @ElonJet, який має понад півмільйона підписників, був заблокований у середу. Його власник 20-річний Джек Суїні використовував загальнодоступну інформацію про авіарейси, щоб публікувати твіти щоразу, коли літак Маска злітав і приземлявся.

Маск повідомив, що проти Суїні та інших неназваних осіб порушено судові позови.

"Минулої ночі машину з lil X (це ім'я сина Маска - Ред.) в Лос-Анджелесі переслідував (думаючи, що це я) божевільний, який перекрив машині дорогу та забрався на капот", - написав Маск у твіттері.

Він додав, що будь-який обліковий запис, який розкриває місцеперебування людей у реальному часі, буде заблокований, тому що, на його думку, це становить загрозу їхній фізичній безпеці.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Цього року Маск купив Twitter. Бізнесмен був незадоволений акаунтом Суїні давно, в середу акаунт студента та багатьох інших людей, які відстежують перельоти, був заблокований

Джек Суїні, відповідаючи на питання ВВС, заперечував, що інцидент був якось пов'язаний з його акаунтом. У середу він підтвердив, що його акаунт заблокували.

Джек Суїні, студент коледжу в штаті Флорида, поділився з CNN скріншотом повідомлення з твіттера, де йдеться про те, що соцмережа провела ретельну перевірку та вирішила назавжди заблокувати його обліковий запис за порушення правил соцмережі.

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Студент відповідає і за десятки інших акаунтів, де слідкують за приватними польотами багатих американців, у тому числі співзасновника Microsoft Білла Гейтса, засновника Amazon Джеффа Безоса та гендиректора Meta Марка Цукерберга.

Багато з цих облікових записів у твіттері, в тому числі той, що відстежує літаки, на яких може літати президент Росії Володимир Путін, також виявилися заблокованими в середу вдень.

Власник Twitter вже давно був незадоволеним акаунтом @ElonJet і одного разу, як повідомлялося, навіть пропонував Джеку Суіні 5 тисяч доларів за його видалення.

У середу ввечері Ілон Маск написав у твіттері: "Будь-який акаунт, що надає інформацію про місцеперебування в режимі реального часу, буде призупинено, так як це загрожує фізичній безпеці".

Довідковий центр Twitter опублікував свою оновлену політику, яка починається так: "Ви не можете публікувати чи постити особисту інформацію інших людей без їхньої авторизації та дозволу".