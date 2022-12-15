"Стабільно складно". Що відбувається в Херсоні, який під постійними обстрілами
Росіяни вдруге за два дні вдарили по центру Херсона - буквально за 100 метрів від будівлі ОВА, яку вони вже атакували у середу, повідомляє Офіс президента. Місцева влада каже, що місто повністю знеструмлене.
У президента кажуть, що є інформація про двох загиблих в результаті останніх обстрілів.
Снаряди влучили в місце, де розташований пункт медичної допомоги та видачі гуманітарки і там, як повідомила "Суспільному" працівниця обласного центру екстреної медицини та катастроф, загинули 32-річна жінка та 70-річний чоловік.
"Двоє загиблих - 32-річна парамедикиня отримала травми, несумісні з життям. І чоловік 70 років, іде як невідомий, вірогідно, отримував гуманітарну допомогу", - розповіла працівниця журналістам.
За її словами, внаслідок обстрілу двоє людей травмовані.
Українські військові стверджують, що Росія тероризує місто та завдає ударів по цивільних об'єктах. Жодної військової доцільності в цих обстрілах немає.
Повністю знеструмлене місто
"Херсон повністю знеструмлений через ворожі обстріли!" - пише про наслідки обстрілу губернатор Ярослав Янушевич.
У місті з великими труднощами щодня відновлюють критичну інфраструктуру - під час окупації її було фактично зруйновано, люди сиділи без води та електрики місяцями.
Янушевич каже, тривають сильні обстріли по критичній інфраструктурі у Корабельному районі.
Цей район, який ще називають "Островом", страждає від обстрілів найбільше, говорить в розмові з ВВС News Україна прессекретар сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук.
"Цей район залишається без опалення і ми не можемо його відновити", - каже він.
"Ситуація стабільно складна"
Місцева влада кожен день звітує про обстріли в місті та області, а біля Херсонської ОВА стріляють вже вдруге за два дні.
Плетенчук каже, що росіяни використовують як РСЗВ, "Гради", так і ствольну артилерію великих калібрів.
"Іноді бувають мінометні обстріли, але не так часто. Щодо удару по ОВА, наслідки ви бачили - пробите одне перекриття. Тобто це було щось потужне, але точної інформації поки що немає", - сказав ВВС Плетенчук.
У середу 14 грудня через російські обстріли було троє загиблих та 13 поранених. Серед загиблих - 8-річний хлопчик, повідомляв у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.
"Загарбники поцілили в суднобудівний завод, освітній заклад, склади, приміщення видання газети, школу, магазин, будівлю Херсонської ОВА, приватні та багатоквартирні будинки", - писав губернатор.
Тільки у середу, за словами Янушевича, було 86 обстрілів, у вівторок - 42 (є загиблий та поранений), у понеділок - 57 (троє вбитих, 14 поранених).
Прессекретар сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук говорить, що"ситуація стабільно складна".
"Обстріли не те що посилились, іде контрбатарейна боротьба, Херсон - це фактично лінія фронту, і ми, звичайно, ведемо вогонь по позиціях", - каже він ВВС.
ЗСУ звільнили правий берег Херсона, а на лівому ще сидять російські військові, і відстань між цими берегами, пояснює Плетенчук, подекуди сягає лише 500 метрів.
"Відповідно, вони обстрілюють навіть зі стрілецької зброї, і, на жаль, ми щодня маємо жертви саме через артобстріли", - розповідає військовий.
У російських ЗМІ час від часу з'являються меседжі, що Росія збирається повертати Херсон, однак, за словами Плетенчука, жодної військової доцільності в нинішніх обстрілах військові не бачать.
"Це лише спосіб тероризування цивільного населення Херсонщини, України загалом, вони завдають ударів по житлових будинках, цивільній, інфраструктурі, не по військових об'єктах".
Настрої у місті
Плетенчук каже, що на фоні обстрілів останніх тижнів люди виїжджають з Херсона - саме це і радили їм як військові, так і місцева влада з першого дня звільнення, пояснює він.
Однак наскільки це явище є масовим - невідомо, конкретних цифр немає. Відразу після звільнення Херсона радник мера звітував, що з 300 тисяч населення у місті залишилося 70-80 тисяч.
За словами Плетенчука, від обстрілів страждають переважно люди похилого віку - вони не так часто виїжджають із зони бойових дій.
"Але вчора загинули і молодий чоловік, і жінка, і хлопчик. У Херсоні зараз немає безпечного місця".