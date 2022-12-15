"Стабільно складно". Що відбувається в Херсоні, який під постійними обстрілами

1 година тому

Автор фото, Херсонська ОВА

Росіяни вдруге за два дні вдарили по центру Херсона - буквально за 100 метрів від будівлі ОВА, яку вони вже атакували у середу, повідомляє Офіс президента. Місцева влада каже, що місто повністю знеструмлене.

У президента кажуть, що є інформація про двох загиблих в результаті останніх обстрілів.

Снаряди влучили в місце, де розташований пункт медичної допомоги та видачі гуманітарки і там, як повідомила "Суспільному" працівниця обласного центру екстреної медицини та катастроф, загинули 32-річна жінка та 70-річний чоловік.

"Двоє загиблих - 32-річна парамедикиня отримала травми, несумісні з життям. І чоловік 70 років, іде як невідомий, вірогідно, отримував гуманітарну допомогу", - розповіла працівниця журналістам.

За її словами, внаслідок обстрілу двоє людей травмовані.

Українські військові стверджують, що Росія тероризує місто та завдає ударів по цивільних об'єктах. Жодної військової доцільності в цих обстрілах немає.

Повністю знеструмлене місто

"Херсон повністю знеструмлений через ворожі обстріли!" - пише про наслідки обстрілу губернатор Ярослав Янушевич.

Автор фото, Херсонська ОВА Підпис до фото, Вчора у Херсоні горіло складське приміщення

У місті з великими труднощами щодня відновлюють критичну інфраструктуру - під час окупації її було фактично зруйновано, люди сиділи без води та електрики місяцями.

Янушевич каже, тривають сильні обстріли по критичній інфраструктурі у Корабельному районі.

Цей район, який ще називають "Островом", страждає від обстрілів найбільше, говорить в розмові з ВВС News Україна прессекретар сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук.

"Цей район залишається без опалення і ми не можемо його відновити", - каже він.

"Ситуація стабільно складна"

Місцева влада кожен день звітує про обстріли в місті та області, а біля Херсонської ОВА стріляють вже вдруге за два дні.

Плетенчук каже, що росіяни використовують як РСЗВ, "Гради", так і ствольну артилерію великих калібрів.

Автор фото, Херсонська ОВА Підпис до фото, Постраждала будівля ОВА

"Іноді бувають мінометні обстріли, але не так часто. Щодо удару по ОВА, наслідки ви бачили - пробите одне перекриття. Тобто це було щось потужне, але точної інформації поки що немає", - сказав ВВС Плетенчук.

У середу 14 грудня через російські обстріли було троє загиблих та 13 поранених. Серед загиблих - 8-річний хлопчик, повідомляв у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

"Загарбники поцілили в суднобудівний завод, освітній заклад, склади, приміщення видання газети, школу, магазин, будівлю Херсонської ОВА, приватні та багатоквартирні будинки", - писав губернатор.

Тільки у середу, за словами Янушевича, було 86 обстрілів, у вівторок - 42 (є загиблий та поранений), у понеділок - 57 (троє вбитих, 14 поранених).

Прессекретар сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук говорить, що"ситуація стабільно складна".

Автор фото, Херсонська ОВА Підпис до фото, Наслідки обстрілу лікарні

"Обстріли не те що посилились, іде контрбатарейна боротьба, Херсон - це фактично лінія фронту, і ми, звичайно, ведемо вогонь по позиціях", - каже він ВВС.

ЗСУ звільнили правий берег Херсона, а на лівому ще сидять російські військові, і відстань між цими берегами, пояснює Плетенчук, подекуди сягає лише 500 метрів.

"Відповідно, вони обстрілюють навіть зі стрілецької зброї, і, на жаль, ми щодня маємо жертви саме через артобстріли", - розповідає військовий.

У російських ЗМІ час від часу з'являються меседжі, що Росія збирається повертати Херсон, однак, за словами Плетенчука, жодної військової доцільності в нинішніх обстрілах військові не бачать.

Автор фото, Херсонська ОВА

"Це лише спосіб тероризування цивільного населення Херсонщини, України загалом, вони завдають ударів по житлових будинках, цивільній, інфраструктурі, не по військових об'єктах".

Настрої у місті

Плетенчук каже, що на фоні обстрілів останніх тижнів люди виїжджають з Херсона - саме це і радили їм як військові, так і місцева влада з першого дня звільнення, пояснює він.

Однак наскільки це явище є масовим - невідомо, конкретних цифр немає. Відразу після звільнення Херсона радник мера звітував, що з 300 тисяч населення у місті залишилося 70-80 тисяч.

Автор фото, Херсонська ОВА Підпис до фото, Через місяць після звільнення Херсон досі тяжко оговтується після окупації: туди постійно завозять їжу, ліки та інші необхідні речі

За словами Плетенчука, від обстрілів страждають переважно люди похилого віку - вони не так часто виїжджають із зони бойових дій.

"Але вчора загинули і молодий чоловік, і жінка, і хлопчик. У Херсоні зараз немає безпечного місця".