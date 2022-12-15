США планують передати Україні комплекти для "розумних бомб" - Washington Post

11 хвилин(и) тому

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Адміністрація Байдена планує передати Україні передове електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні бомби на "розумні", здатні з високим ступенем точності вражати російські військові позиції, пише Washington Post, посилаючись на високопосадовців, знайомих із цими планами.

Комплекти містять пристрої глобального позиціювання і можуть кріпитися до різних видів зброї, перетворюючи їх на те, що Пентагон називає "спільним боєприпасом прямої атаки" або JDAM. Американські військові використали цю технологію для авіабомб вагою до 900 кг.

Поки що не зрозуміло, чи схвалив президент Байден чи будь-хто з його головних радників з національної безпеки запропоновану передачу JDAM Україні, зазначає Washington Post.

Співрозмовники газети, виступаючи на умовах анонімності, не сказали, будуть українські сили використовувати ці комплекти для авіації чи наземних озброєнь. Поки що не зрозуміло, в яких системах з арсеналу ЗСУ використовуватимуть ці комплекти.

Українські ВПС переважно покладаються на застарілі МіГи радянських часів, і Пентагон шукав способи їх модернізації замість постачання нових літаків західного виробництва, які вимагали б комплексного навчання пілотів і технічного персоналу.

США раніше вже надавали Україні передове озброєння, зокрема високошвидкісні ракети повітряного базування HARM, щоб підвищити здатність України наносити авіаудари. Але ця зброя наводиться інакше, ніж JDAM з його GPS-наведенням. HARM фіксує випромінювання, що випускають підрозділи й штаби супротивника.

З червня Україна використовує високоточні системи HIMARS, що призвело до значних втрат серед російських військовослужбовців та порушення ліній постачання.

У вівторок високопосадовці США підтвердили газеті Washington Post, що Пентагон також готується надати Україні ЗРК Patriot, найсучасніший засіб протиповітряної оборони США. За словами офіційних осіб, Байден ще не схвалив цей крок, але може зробити це найближчим часом.

Джейк Салліван, радник Білого дому з національної безпеки, заявив у понеділок, що адміністрація зосереджена на тому, щоб ускладнити спроби Росії отримати перевагу у війні, і спрогнозував, що Сполучені Штати незабаром оголосять про нові поставки зброї, пише Washington Post.