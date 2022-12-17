TVORCHI представлятимуть Україну на Євробаченні-2023

34 хвилин(и) тому

Автор фото, EUROVISION.UA

Дует TVORCHI переміг у фіналі національного відбору до міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", який цього року відбудеться у Великій Британії.

Усього участь у фіналі брали 10 виконавців та гуртів - як уже відомих, так і початківців. Зокрема, це Moisei, OY Sound System, DEMCHUK, Jerry Heil, FIINKA, KRUTЬ, Tember Blanche, Angelina, 2TONE, TVORCHI.

Симпатії журі та глядачів не співпали: тоді як від журі найвищий бал отримала KRUTЬ, глядачі найкраще оцінили TVORCHI, що й принесло їм перемогу.

Під час свого виступу вони заявили, що хотіли б, аби на Євробаченні почули й іншу українську музику - відмінну від тої, що вже лунала на конкурсі.

Фінал національного відбору відбувся в укритті заради безпеки усіх присутніх у разі повітряної тривоги. Як говорили учасники фіналу, в приміщенні було дуже холодно.

На кого ставили букмекери

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Jerry Heil - сценічне псевдо Яни Шемаєвої

Найімовірнішою переможницею національного фіналу букмекери називали Jerry Heil (справжнє ім'я якої Яна Шемаєва) з піснею When God Shut The Door.

Пісня написана в перші місяці початку повномасштабної війни, коли шоковий стан від нападу був надзвичайно сильним, розповідає співачка. "Сьогодні наша перемога - це не просто віра, а впевненість, питання часу", - розповідала Jerry Heil. У пісні поєднано англомовну та україномовну лірику.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Марина Круть стала однією з фіналісток Нацвідбору на Євробачення-2023

Друге місце букмекери віддавали бандуристці Марині Круть (KRUTЬ). Це друга спроба співачки перемогти на нацвідборі.

"Колискову" у супроводі бандури. "Колискова" - пісня про очі, що тримають небо. Я написала її про моїх близьких на фронті. Так, мій хлопець, мій менеджер, мої друзі та подруги зараз служать у лавах ЗСУ", - зізналася співачка в одному з інтерв'ю.

На третьому та четвертому місцях були тернопільський дует TVORCHI та івано-франківська співачка FIINKA.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мойсей Бондаренко (Moisei)

Також одним з десяти фіналістів Національного відбору Євробачення-2023 став військовий та музикант Мойсей Бондаренко (Moisei). Відео, на яких музикант артист грає на скрипці на лінії зіткнення, вже кілька місяців підкорюють соцмережі.

Прослухати усі пісні фіналістів національного відбору можна за посиланням.

Де відбудеться Євробачення

Ведучими церемонії були Тимур Мірошниченко, співачка Злата Огнєвіч та солістка гурту Go_A Катерина Павленко.

До складу журі увійшли Тарас Тополя з гурту "Антитіла", Джамала і Юлія Саніна з Hardkiss.

Усього на національний відбір надійшло майже 400 заявок, а довгий список містив 36 учасників. Згодом з них обрали 10 фіналістів.

У травні 2022 року Україна перемогла на Євробаченні-2022. Але від її імені прийматиме 67-й пісенний конкурс Ліверпуль, а не Україна.

Західні букмекери вже зробили ставки на переможців у Євробаченні-2023. Вони вважають, що перше місце знову дістанеться Україні.

Наступні у черзі Велика Британія, Італія, Швеція, Іспанія, Норвегія, Франція, Греція, Польща та Австралія.