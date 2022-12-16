У Берліні вибухнув гігантський акваріум з мільйоном літрів води і рибами

Майкл Шілс Макнамі

BBC News

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters /Michele Tantussi Підпис до фото, У ліквідації наслідків інциденту брали участь понад 100 пожежників

Величезний акваріум із мільйоном літрів води у фоє готелю Radisson Blu у Берліні вибухнув, внаслідок чого затопило готель та прилеглі вулиці.

AquaDom - домівка для 1 500 тропічних риб - має висоту 14 метрів і вважався найбільшим окремим циліндричним акваріумом у світі.

Поліція повідомила, що інцидент завдав "неймовірної шкоди" мешканцям акваріума, а двоє людей отримали поранення осколками.

На зображеннях у соціальних мережах видно величезні пошкодження у фоє готелю.

Уламки від вибуху також розкидані на вулиці перед будівлею, яку закрили для руху через затоплення.

Усіх гостей евакуювали з готелю.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Наслідки вибуху акваріума

Акваріум модернізували два роки тому, всередині зробили ліфт із прозорими стінками для відвідувачів. Деякі номери в готелі рекламували як такі, що мають вид на нього.

Пожежна бригада Берліна повідомила, що у ліквідації наслідків інциденту брали участь понад 100 пожежників, наразі невідомо, що саме спричинило вибух.

Поліція повідомила, що на прилеглі вулиці витекла велика кількість води, і людям у цьому районі слід їздити обережно.

Джерело в поліції повідомило місцевим ЗМІ, що немає жодних доказів того, що вибух акваріума був результатом цілеспрямованої атаки.

Адміністрація громадського транспорту Берліна повідомила, що вулицю Карла-Лібкнехта біля готелю перекрили через "надзвичайну кількість води на дорозі". Трамвайний рух у цьому районі також припинили.

Відео, опубліковані в соціальних мережах вранці в п'ятницю, демонструють значні пошкодження акваріума - на них резервуар виглядає порожнім, а вода тече з труб у фоє.

В акваріумі мешкало понад 100 різних видів риб.

AquaDom відкрили у грудні 2003 року, і він потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найбільший у світі циліндричний акваріум.

На момент його будівництва він коштував близько 12,8 млн євро.