У Берліні вибухнув гігантський акваріум з мільйоном літрів води і рибами
- Майкл Шілс Макнамі
- BBC News
Величезний акваріум із мільйоном літрів води у фоє готелю Radisson Blu у Берліні вибухнув, внаслідок чого затопило готель та прилеглі вулиці.
AquaDom - домівка для 1 500 тропічних риб - має висоту 14 метрів і вважався найбільшим окремим циліндричним акваріумом у світі.
Поліція повідомила, що інцидент завдав "неймовірної шкоди" мешканцям акваріума, а двоє людей отримали поранення осколками.
На зображеннях у соціальних мережах видно величезні пошкодження у фоє готелю.
Уламки від вибуху також розкидані на вулиці перед будівлею, яку закрили для руху через затоплення.
Усіх гостей евакуювали з готелю.
Акваріум модернізували два роки тому, всередині зробили ліфт із прозорими стінками для відвідувачів. Деякі номери в готелі рекламували як такі, що мають вид на нього.
Пожежна бригада Берліна повідомила, що у ліквідації наслідків інциденту брали участь понад 100 пожежників, наразі невідомо, що саме спричинило вибух.
Поліція повідомила, що на прилеглі вулиці витекла велика кількість води, і людям у цьому районі слід їздити обережно.
Джерело в поліції повідомило місцевим ЗМІ, що немає жодних доказів того, що вибух акваріума був результатом цілеспрямованої атаки.
Адміністрація громадського транспорту Берліна повідомила, що вулицю Карла-Лібкнехта біля готелю перекрили через "надзвичайну кількість води на дорозі". Трамвайний рух у цьому районі також припинили.
Відео, опубліковані в соціальних мережах вранці в п'ятницю, демонструють значні пошкодження акваріума - на них резервуар виглядає порожнім, а вода тече з труб у фоє.
В акваріумі мешкало понад 100 різних видів риб.
AquaDom відкрили у грудні 2003 року, і він потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найбільший у світі циліндричний акваріум.
На момент його будівництва він коштував близько 12,8 млн євро.