Косово подало заявку на вступ до ЄС. Але це лише початок довгої дороги

1 година тому

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Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті офіційно подав заявку на членство в Євросоюзі, але навіть якщо вона буде схвалена - це відбудеться нескоро.

Про плани вступу до ЄС влада в Приштині вперше повідомила рік тому, і це насамперед спосіб показати, що Косово розділяє європейські цінності.

У такому тоні про кандидатство висловився і Курті, заявивши, що "Косово природно є частиною європейської сім'ї".

За даними косовського телеканалу RTK, який ознайомився із текстом заявки, у ній йдеться про те, що "вступ в ЄС залишається стратегічною ціллю Косова", і що в країні розуміють необхідність реформ та готові до їхнього проведення. У заявці також підкреслюється, що членство в ЄС підтримує понад 90% місцевого населення".

"Цей крок також ілюструє сильну волю наших громадян та служить чітким проявом непохитної відданості євроатлантичному шляху з боку інститутів Косова", - йдеться у документі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На косовсько-сербському кордоні останнім часом неспокійно - його патрулюють миротворці НАТО

Питання визнання

Як повідомляється, косовський віцепрем'єр Беснік Біслімі прибув у Брюссель та займався там підготовкою заявки.

Як саме вона буде прийнята та розглянута, неясно: 5 членів ЄС - Іспанія, Кіпр, Греція, Словаччина та Румунія - не визнають незалежність Косова, і не можуть розглядати можливість його приєднання до ЄС.

Однак, на думку косовської влади, визнання статусу кандидата входить в компетенцію ЄС, оскільки Косово виконало всі свої зобов'язання з моменту підписання в 2015 році в Страсбурзі Угоди про стабілізацію та асоціацію.

Тим часом Косово подає заявку на вступ до ЄС на тлі нового витка напруги із Сербією.

Напруга у регіоні спостерігається вже давно, і останнім часом вона посилилась через місцеві вибори в муніципалітетах із сербською більшістю, призначеною владою Косова на 18 грудня. Головна сербська політична партія заявила, що оголосить цим виборам бойкот.

Голова МЗС Сербії Івіца Дачіч вже заявив, що Сербія спробує перешкодити планам Приштини. "Ми працюємо над тим, щоб просити держави-члени ЄС, які не визнали (незалежність - Ред.) Косова, оскаржити це питання з точки зору статусу", - сказав Дачіч, зазначивши, що "не існує умов для того, щоб це стало предметом обговорення".

Згідно з конституцією Сербії, Косово - це частина Республіки Сербія, що входить в її склад як Автономний край Косово та Метохія. Косово оголосило незалежність в односторонньому порядку в лютому 2008 року.

Республіку визнали близько 100 країн, але Косово не є членом ООН.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поки що Косово почувається в Європі бідним родичем. Один із ресторанів у Приштині заборонив вхід громадянам ЄС, ввівши для них візовий режим, протестуючи таким чином проти відмови Євросоюзу лібералізувати візовий режим для косоварів

Умови

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Для того, щоб Єврокомісія підтвердила статус кандидата в члени, необхідно виконати низку умов в плані верховенства права та боротьби з корупцією.

Наприклад, для Боснії та Герцеговини ці умови включали ухвалення законів про судову систему, боротьбу з корупцією та злочинністю, гарантії свободи слова та захист журналістів, покращення ситуації з міграцією та прикордонним контролем і механізми, що гарантують незастосування тортур.

Можна з впевненістю припустити, що для Косова список змін в законодавстві буде не менш довгим.

ЄС ще в 2003 році вирішив запропонувати країнам Західних Балкан членство в ЄС при умові проведення в цих країнах політичних та економічних реформ згідно з європейськими нормами.

Однак деякі з цих країн досі не можуть отримати навіть статус кандидата, а повноцінного членства в ЄС поки що досягла лише Хорватія, яка стала членом союзу в 2013 році.

Боснія та Герцеговина подала заявку ще в 2016 році, але Єврокомісія прийняла її лише шість років по тому - 13 грудня 2022 року.

Статус кандидата - це лише перший крок на шлях вступу в ЄС. Північна Македонія та Албанія отримали цей статус ще в 2005 році, але перемовини про вступ почали лише в липні цього року, і скільки вони триватимуть і чим завершаться - невідомо, навіть при тому, що Північній Македонії вдалося врегулювати один із його головних каменів спотикання - суперечку з Грецією щодо назви держави, і це відбулося ще три роки тому.

Тому заявка Косова має передусім символічний характер.