Херсон вдруге під російськими обстрілами. ВР ухвалила нові закони. Теленовини ВВС
У випуску 15 грудня:
- Вдруге за два дні. Росіяни вдарили по центру Херсона. Двоє осіб загинуло, ще двоє поранені. Чи готуються в Кремлі до нового наступу?
- Польща прийняла закон про українських біженців. Чи збільшиться кількість переселенців у Європі? Коментує заступник Генсека ООН із гуманітарних питань Мартін Гріффітс.
- Небезпека з півночі. Чому Лукашенко раптово вирішив перевірити бойову готовність білоруської армії, а потім передумав? Білоруський політичний експерт Ігар Тишкевич.
- Верховна Рада Україна затвердила ряд законів про нацменшини, медіа та про порядок відбору суддів Конституційного Суду. Чи приблизить це Україну до вступу в ЄС? Аналізує кореспондентка ВВС Галина Корба.
- Корупційний скандал у Європейському парламенті. Хто кого намагався підкупити?
- "Терапія священної люті". Чому жінки сумують та гніваються частіше за чоловіків?
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