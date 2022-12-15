Херсон вдруге під російськими обстрілами. ВР ухвалила нові закони. Теленовини ВВС

У випуску 15 грудня:

  • Вдруге за два дні. Росіяни вдарили по центру Херсона. Двоє осіб загинуло, ще двоє поранені. Чи готуються в Кремлі до нового наступу?
  • Польща прийняла закон про українських біженців. Чи збільшиться кількість переселенців у Європі? Коментує заступник Генсека ООН із гуманітарних питань Мартін Гріффітс.
  • Небезпека з півночі. Чому Лукашенко раптово вирішив перевірити бойову готовність білоруської армії, а потім передумав? Білоруський політичний експерт Ігар Тишкевич.
  • Верховна Рада Україна затвердила ряд законів про нацменшини, медіа та про порядок відбору суддів Конституційного Суду. Чи приблизить це Україну до вступу в ЄС? Аналізує кореспондентка ВВС Галина Корба.
  • Корупційний скандал у Європейському парламенті. Хто кого намагався підкупити?
  • "Терапія священної люті". Чому жінки сумують та гніваються частіше за чоловіків?

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