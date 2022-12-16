Новий масований удар Росії. Ракети вже над Україною, зникає електрика

16 грудня 2022, 06:24 GMT Оновлено: 8 хвилин(и) тому

В Україні - загроза масованого ракетного удару. Повітряна тривога лунає у всіх областях.

"Перші ракети заходять" - написав у своєму телеграм-каналі керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Очікуємо близько 60 штук. На півночі вже над територією України є частина. Також думаю, що наша ППО зіб'є 50+ мінімум", - додав Кім.

З різних регіонів надходить інформація про роботу системи ППО.

Мер Харкова Ігор Терехов каже, що у місті чути вибухи. "Ворог обстрілює інфраструктурні об'єкти".

Журналіст Андрій Цаплієнко пише, що до десяти стратегічних російських бомбардувальників Ту-95 випустили з району Каспійського моря.

"Ще два залпи "Калібрами", - написав пізніше Кім.

Мер Житомира Сергій Сухомлин говорить, що зафіксовані також пуски ракет з півночі.

"Загроза масованого ракетного удару!" - написав у своєму телеграм-каналі керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, прохаючи людей іти в укриття.

Пізніше він також написав, що за його попереднью інформацією росіяни можуть пустити одночасно і ракети, і дрони-камікадзе.

Губернатор Житомирської області також повідомив, що через загрозу того, що ракети цілитимуться по інфраструктурі, енергетики вже починають відключати електропостачання.

"Це дозволить запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет", - каже він.

Відключення відбуваються і на Сумщині, Кіровоградщині, на Рівненщині - "превентивне зниження енергопостачання", повідомляє місцева влада.

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