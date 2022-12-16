Новий масований удар Росії. Ракети вже над Україною, зникає електрика
В Україні - загроза масованого ракетного удару. Повітряна тривога лунає у всіх областях.
"Перші ракети заходять" - написав у своєму телеграм-каналі керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Очікуємо близько 60 штук. На півночі вже над територією України є частина. Також думаю, що наша ППО зіб'є 50+ мінімум", - додав Кім.
З різних регіонів надходить інформація про роботу системи ППО.
Мер Харкова Ігор Терехов каже, що у місті чути вибухи. "Ворог обстрілює інфраструктурні об'єкти".
Журналіст Андрій Цаплієнко пише, що до десяти стратегічних російських бомбардувальників Ту-95 випустили з району Каспійського моря.
"Ще два залпи "Калібрами", - написав пізніше Кім.
Мер Житомира Сергій Сухомлин говорить, що зафіксовані також пуски ракет з півночі.
"Загроза масованого ракетного удару!" - написав у своєму телеграм-каналі керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, прохаючи людей іти в укриття.
Пізніше він також написав, що за його попереднью інформацією росіяни можуть пустити одночасно і ракети, і дрони-камікадзе.
Губернатор Житомирської області також повідомив, що через загрозу того, що ракети цілитимуться по інфраструктурі, енергетики вже починають відключати електропостачання.
"Це дозволить запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет", - каже він.
Відключення відбуваються і на Сумщині, Кіровоградщині, на Рівненщині - "превентивне зниження енергопостачання", повідомляє місцева влада.
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Система ППО України збила майже 90% російських ракет
Разом із тим, російські військові влучили в енергоооб'єкти у Київській, Вінницькій і Одеській областях.