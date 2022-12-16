Підсумки ракетного удару Росії: руйнування "колосальні", пів України без світла

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Через проблеми з електрикою невідомо, коли запрацює метро в Києві

Росія здійснила дев'яту масову ракетну атаку. За попередніми даними головкома Валерія Залужного, вранці з районів Каспійського та Чорного морів Росія випустила по об'єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилатих (Х-101, "Калібр", Х-22) та 4 керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П).

"Силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ знищено 60 ворожих ракет", - заявив Залужний.

Вже відомо про щонайменше двох загиблих внаслідок удару та десятки поранених.

Головний удар прийшовся на об'єкти енергетики, більше половини споживачів опинились без світла.

12 російських ракет поцілили в Запоріжжя та область.

"Масований такий удар, напевно, один із найбільш масованих. За попередньою інформацією, головне, що всі живі і неушкоджені. А те, що прилетіло, скеровувалося виключно по об'єктах цивільної інфраструктури", - сказав голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телемарафону.

Ще 10 ракет вдарили по Харкову. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов під час телемарафону сказав, що у місті пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Постраждалих немає.

Крім того, є влучання в Києві, Коростені на Житомирщині, а також на Дніпропетровщині, у Кривому Розі ракета зруйнувала будинок - там знайшли двоє загиблих і шестеро поранених, серед них діти.

За даними Київської міської військової адміністрації, ППО знищила 37 із 40 ракет, які зафіксували в небі над столицею.

Це найбільша ракетна атака, яку пережила столиця після 24 лютого, кажуть в адміністрації. Там також додають про одного постраждалого в Дніпровському районі.

За даними керівника Київщини Олексія Кулеби, внаслідок масованої атаки пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків у різних районах області.

Є троє постраждалих, одна людина у важкому стані.

Автор фото, Ігор Сапожко, мер Броварів Підпис до фото, ППО спрацювала у декількох областях

Губернатор Валентин Резніченко каже, що ще 10 ракет збили над Дніпропетровщиною. Ще одну з двох ракету збили над Житомирщиною, сказав голова ОВА Віталій Бунечко.

В умовах війни ВВС не може оперативно підтвердити інформацію сторін.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний казав у інтерв'ю The Economist, що ефективність української ППО наразі становить 0,76%.

"Це означає, що замість 76 ракет вони (росіяни - Ред.) запускають 100. А 24 проходять і досягають цілі. А що дві ракети роблять із електростанцією? Два роки не працюватиме", - пояснив він.

Немає води, світла, тепла, зупинилось метро

Превентивні відключення електроенергії у регіонах розпочалися ще до перших ударів.

Після того, коли стало відомо про влучання у великих містах, у офісі президента попередили про екстрені відключення електропостачання по всій країні - заради балансу в мережі.

Автор фото, Дніпропетровська ОВА Підпис до фото, Руйнування на Дніпропетровщині

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Харків, каже мер Ігор Терехов, знеструмлений повністю - там ніде немає світла, води і тепла.

"Є колосальні інфраструктурні руйнування - це, перш за все, енергетична система...", - написав він у своємутелеграм-каналі.

У Полтаві, де спрацювала лише ППО, як повідомляла місцева влада, теж зовсім немає світла.

У "Київському метрополітені", який зупинився під час масованої атаки, поки що не знають, коли буде відновлено рух поїздів. Головний інженер підприємства Віктор Вигівський каже, що через обстріли виникли обмеження потужності, необхідної як для перевезення, так і для роботи як об'єкта укриття.

Згодом влада повідомила, що 16 грудня метро столиці може не поїхати.

У цілому ракетна атака Росія пошкодила приблизно 9 об'єктів генерації, сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

"Відповідно, пошкоджені підстанції, які передають електроенергію, що призвело до обмеження виробництва передусім всієї атомної генерації", - пояснив міністр.

Він каже, що удар призвів до неможливості постачати електрику до 50% споживачів.

Галущенко попередив, що відновлення постачання буде не швидкий.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі телемарафону сказав, що росіяни знову намагаються відрізати й атомні, й теплові електростанції від мережі.

"Вже зрозуміло, що сьогоднішній удар за результативністю для нас буде дуже неприємним. Робиться все можливе, щоб убезпечити систему від некерованого відключення, від блекауту", - сказав він.

Та водночас Харченко сумнівається, що росіянам вдасться занурити у темряву всю країну, хоча, за його словами, пошкодити енерговузли російські ракети можуть.

Експерт каже, що ситуація складна, і що українцям варто розуміти, що швидкого покращення не буде.