На фоні заяви Залужного про зимовий наступ Росії США думають про нову зброю для України

1 година тому

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США думають, як збільшити підтримку України на тлі стурбованості української влади та командування через можливий наступ Росія на Київ у січні, пише Politico.

Видання посилається на шістьох людей, які мають стосунок до цих переговорів.

Окрім рішення про передачу Україні ППО Patriot, США також планують надіслати українським військовим іншу зброю.

Наприклад, комплекти боєприпасів, які перетворюють некеровані авіаційні боєприпаси на "розумні бомби", і наземні бомби малого калібру, які значно розширять діапазон ударів України. Про це повідомили два американських чиновники і ще одна особа, знайома з цим питанням.

Напередодні Пентагон також оголосив, що розширює масштаби навчання українських військових на базі США в Німеччині й тепер готуватиме до 500 солдатів на місяць, а тренінги включатимуть координування маневрування піхоти з артилерійською підтримкою, сказав прессекретар Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер.

Повторний наступ на Київ

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав Economist, що Росія мобілізує 200 тисяч нових людей і може спробувати піти на повторний наступ на Київ. У найкращому випадку, за його словами - наприкінці березня, у найгіршому - в січні.

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За його словами, перш за все, Україні потрібно утримати лінію оборони і не втратити позиції, а по-друге, підготуватися до наступного активного етапу війни.

За словами головнокомандувача, третє важливе завдання для України, разом із утриманням позицій і накопиченням ресурсів, - це протиповітряна оборона.

Головнокомандувач наголосив, що Україні потрібна зброя і боєприпаси: танки, бронетранспортери, БМП.

Він також зазначив, що російські війська відійшли на відстань, яку реактивні системи HIMARS не можуть досягти, а більш далекобійної зброї в Україні наразі немає.

"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць", - сказав Залужний.

А командувач Сухопутних військ, генерал-полковником Олександр Сирський заявив, що найближчому майбутньому Україна демонструватиме "активну оборону".

Він не озвучив більше деталей, але закликав не недооцінювати росіян.

"Скажу тільки, що ми уважно вивчаємо противника. І кожна отрута має протиотруту, - резюмує він. - Росіяни не ідіоти. Вони не слабкі. Той, хто [їх] недооцінює, приречений на поразку".

Специфіка Patriot

У четвер вранці міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі поінформували членів Палати представників про ситуацію в Україні. Вони обговорювали відправку систем Patriot в Україну, але сказали, що рішення ще не схвалено, пише Politico.

За планом, який зараз розглядають - Україні можуть передати ракетну батарею Patriot, варіант Patriot Advanced Capability-3, створений для перехоплення балістичних ракет.

Інший варіант - укласти контракт з Raytheon Technologies на створення нових систем з нуля, але це може зайняти роки.

Одна з проблем, з якою зіштовхуються американські посадовці - це як навчити ЗСУ працювати з такою складною системою. Для експлуатації та обслуговування однієї батареї Patriot може знадобитися до 90 військових, а відповідне навчання займає місяці, пише видання.

Зброя дальшого радіуса дії

Патріоти будуть однією з найдосконаліших видів зброї, надісланих США з початку війни, і допоможуть Києву протистояти ударам російської авіації та ракет цієї зими. Але українські чиновники також вимагають нової зброї більшого радіуса дії, щоби здійснити контратаки всередині Росії.

Американські посадовці та дипломати останні два тижні обговорювали це питання з союзниками в таких країнах, як Велика Британія та Німеччина, повідомив один з американських чиновників.

Українці також звертаються до інших союзників. Зокрема, британський міністр оборони Бен Воллес цього тижня заявив, що "відкритий" до запиту України на системи озброєнь великої дальності.

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Поки що європейські та американські офіційні особи обіцяють продовжувати підтримку України стільки, скільки буде потрібно.

Представники США впевнені, що будь-які потенційні мирні переговори між Києвом і Москвою мають вести українці. А українська влада наразі не заявляє про бажання співпрацювати з Москвою, доки Росія не припинить обстріли та не виведе свої війська з усієї території України.

"Я вірю, що повне припинення вогню з нашого боку буде тільки тоді, коли на нашій землі не залишиться жодного загарбника", — сказав заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ генерал Олексій Громов.