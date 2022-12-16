Через нові удари Росії в українських містах зникає світло, тепло і вода

37 хвилин(и) тому

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Через нові удари Росії по критичній інфраструктурі України без світла залишилися великі міста та деякі області. Зокрема, повністю знеструмлені Харків, Кривий Ріг та Полтава.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив про пошкодження енергооб'єктів на сході та на півдні України.

"Можливо падіння обсягів генерації. Відбуватимуться аварійні відключення світла", - додав він.

По всій країні вводяться екстренні аварійні відключення світла, повідомили в Офісі президента.

Як повідомила речниця Харківобленерго Марина Шевченко, Харків повністю знеструмлений. Це сталося після того, як місцева влада повідомила про три удари по критичній інфраструктурі області.

Міський голова Полтави Олександр Мамай повідомив, що обласний центр залишився без світла. Місцеві мешканці повідомляють про відсутність електроенергії у різних районах області.

Без світла і тепла залишився Кременчук у Полтавській області.

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Кіровоградщина також повністю знеструмлена, повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про аварійні відключення в Миколаєві та області. Він додав, що в регіоні працює ППО.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про пошкодження енергоінфраструктури в Києві, у всіх районах Києва є перебої з водопостачанням.

Компанія ДТЕК повідомила про запровадження екстрених відключень світла в столиці. У компанії уточнили, що під обстріл потрапило одне з енергетичних підприємств.

Як мінімум у чотирьох областях - Житомирській, Кіровоградській, Сумській та Рівненській - ще до перших вибухів та роботи ППО почали превентивно відключати електропостачання.

"Укрзалізниця" повідомила про знеструмлення залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Це сталося через пошкодження енергетичної інфраструктури. Пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами, додали в компанії.

Після останнього ракетного удару Росії в енергосистемі України зберігався значний дефіцит електроенергії, повідомляли в "Укренерго".