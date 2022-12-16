Кривавий удар Росії по Кривому Рогу. Є загиблі, троє дітей поранені, одна – під завалами

43 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС

Внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок в Кривому Розі зруйновано цілий під'їзд, загинуло двоє людей, ще щонайменше двоє людей, серед яких дитина, можуть перебувати під завалами.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, кількість поранених зросла до восьми людей.

Серед постраждалих троє маленьких дітей — трирічні хлопчик та дівчинка і семирічна дівчинка.

Автор фото, ДСНС

Рятувальники продовжують розбирати завали будинку. Удар зруйнував цілий під'їзд триповерхового житлового дому. Під завалами можуть бути люди.

Раніше в офісі президента повідомили, що під завалами можливо перебуває 2 особи, з них одна дитина.

Автор фото, ДСНС

16 грудня вранці Росія завдала нового масованого удару по різних областях України.

Вибухи лунали в Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпропетровській та Житомирській області. Є влучання в енергетичні об'єкти.

Без світла залишилися великі міста та деякі області. Зокрема, повністю знеструмлені Харків, Кривий Ріг, Херсон, Черкаси та Полтава.

Автор фото, ДСНС