Шеф польської поліції в лікарні після вибуху подарунка з України

Ельза Мейшман

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Голова польської поліції постраждав після того, як у його штабі вибухнув подарунок, отриманий від українських чиновників.

Ярослав Шимчик отримав легкі травми в середу після того, як відкрив подарунок у своєму офісі у Варшаві.

Наразі невідомо, що це був за предмет, але місцеві ЗМІ припускають, що це був гранатомет. Подарунок офіцеру вручили під час нещодавнього візиту в Україну.

Польща звернулася за поясненнями, але Київ поки що публічно не заявив про інцидент.

ВВС News Україна звернулась в МЗС і МВС України, але там наразі не змогли прокоментувати ситуацію.

Вибух стався в кімнаті поруч з офісом головнокомандувача о 07:50 у середу.

Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило, що поранення також отримав цивільний співробітник штабу, але він не потребував госпіталізації.

Подарунок Шимчик отримав від одного з керівників української поліції та ДСНС, яких він відвідав кілька днів тому.

Інцидент стався через місяць після ракетного удару під час атаки Росії на Україну, внаслідок якого в Польщі поблизу українського кордону загинули двоє людей.

Голова НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ракета, швидше за все, була випущена українською ППО, але відповідальність за загибель людей лежить на Росії через її атаку на Україну.

Президент Польщі Анджей Дуда тоді заявив, що смерть стала "прикрою випадковістю".