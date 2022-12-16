"Люди бачать речі, яких немає". Вживання шпинату викликало в людей галюцинації

Тіффані Тернбул

BBC News, Сідней

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Токсичний шпинат спричинив надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я в Австралії після того, як люди, які його споживали, почали серйозно нездужати та страждати від галюцинацій.

Дев'ятьом людям знадобилася медична допомога після того, як вони з'їли шпинат торгової марки Riviera Farms з мережі магазинів Costco.

Представники охорони здоров'я кажуть, що серед симптомів також були марення, прискорене серцебиття та розмитість зору.

У компанії Riviera Farms заявили, що шпинат скоріш за все був заражений бур'янами, але жодні інші продукти не постраждали.

Управління охорони здоров'я Нового Південного Уельсу попередило, що усі пакування шпинату цього бренду з терміном придатності до 16 грудня небезпечні для споживання та повинні бути викинуті.

Воно також закликало усіх, хто має будь-які незвичні симптоми після вживання шпинату, негайно звернутися до лікарні.

"Ніхто не помер, ми цьому дуже раді і сподіваємося, що так і залишиться, але люди дуже хворі... аж до виражених галюцинацій, коли вони бачать речі, яких немає", - розповів виданню Sydney Morning Herald доктор Даррен Робертс з Інформаційного центру з питань отруєнь штату.

Представник Riviera Farms сказав, що вони негайно вжили заходів, попросивши магазини прибрати шпинат з продажу.

Управління охорони здоров'я Нового Південного Уельсу каже, що наразі постраждалі є лише у Сіднеї, але вони повідомили про ситуацію також владу в інших штатах.