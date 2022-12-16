Як країни Африки сваряться між собою через російських найманців ПВК Вагнера

Лалла Су

BBC News

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Буркіна-Фасо капітан Ібрагім Траоре захопив владу у вересні, пообіцявши скасувати досягнення ісламістських бойовиків

Військова влада Буркіна-Фасо викликала посла Гани після заяв про російських найманців. Раніше президент Гани Нана Акуфо-Аддо заявив, що присутність найманців групи Вагнера біля її кордонів викликає "занепокоєння".

Буркіна-Фасо намагається стримувати ісламістських бойовиків, які діють у багатьох частинах країни. Сусідня Малі стикається з такою ж проблемою, і багато хто вважає, що країна почала співпрацювати з вагнерівцями.

Відтоді як капітан Ібрагім Траоре захопив владу в Буркіна-Фасо у вересні, припускали, що він може наслідувати цьому прикладу і почати співпрацювати з російськими найманцями.

Обидві країни вже розірвали давні відносини у сфері безпеки з Францією, колишньою колоніальною державою,

Капітан Траоре пообіцяв відвоювати територію у джихадистів і провести демократичні вибори в липні 2024 року.

Його уряд також відкликав посла Буркіна-Фасо в Аккрі для "консультацій" через коментарі президента Гани.

Президент Акуфо-Аддо, виступаючи на полях американо-африканського саміту у Вашингтоні в середу, сказав, що північний сусід Гани уклав угоду з групою найманців.

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"Сьогодні російські найманці перебувають на нашому північному кордоні. Буркіна-Фасо зараз уклала домовленість про те, щоб разом із Малі використовувати там сили Вагнера", - сказав він.

Він також стверджував, що Буркіна-Фасо віддала шахту, яка, за повідомленнями, має запаси золота, поблизу кордону з Ганою в обмін на послуги найманців для боротьби бойовиками, яка почалася в 2015 році.

Але досі не було жодного офіційного підтвердження угоди між групою Вагнера та Буркіна-Фасо, хоча нещодавно Росію відвідав прем'єр-міністр країни Аполлінер К'єлем.

Повідомлення про те, що Малі співпрацює з бійцями Вагнера, були однією з причин, чому Франція вивела свої сили з країни у серпні - після майже десяти років допомоги в боротьбі з бойовиками джихадистів.

Деталі будь-якого договору між Малі та групою найманців, яких звинувачують у скоєнні злочинів у країні, зокрема вбивстві мирних жителів, залишаються незрозумілими.

Напади джихадистів тривають у багатьох частинах країни, попри присутність російських найманців, яких військова влада Малі називає інструкторами.

Бійці ПВК Вагнера воюють також у Лівії, Центральноафриканській Республіці та Мозамбіку.

Напад на голову Російського дому у ЦАР

У п'ятницю в російських ЗМІ з'явились повідомлення про замах на гендиректора російського культурного центру у Центральноафриканській республіці (ЦАР).

Дмитра Ситого госпіталізували після того, як у нього вдома вибухнула посилка, отримана від аноніма. Він отримав серйозні поранення.

Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив в організації замаху "французів".

Як повідомляють "РИА Новости", Євген Пригожин заявив, що гендиректор Російського дому раніше отримував записку "від французів" із закликом "росіянам забиратися з Африки".

За його словами, у листі, який Ситий отримав у листопаді, невідомі погрожували вбити його сина, який живе у Франції.

Поліція ЦАР розслідує, як поштова компанія DHL доставила голові Російського дому посилку з бомбою. Влада ЦАР має намір знайти і суворо покарати причетних до теракту.

Російський дім - назва офіційного представництва Росспівробітництва за кордоном.