Андрій Сем’янків aka Med Goblin: "У військовій медицині теж багато фуфломіцину. Але ми боремось із цим"

1 година тому

Цікавий факт: Книгою року ВВС-2022 стала книжка не про війну, як того можна було очікувати.

Головний приз журі отримав медичний трилер "Танці з кістками" - історія про темні оборудки столичного патологоанатома. Це перша художня книжка медичного блогера, лікаря, військового, а тепер ще й письменника Андрія Сем'янківа.

Нині Андрій, відомий в інтернеті як Med Goblin, служить військовим лікарем у прифронтовій лікарні.

Ми розмовляли з ним через інтернет за день до того, як ВВС оголосила переможців премії.

ВВС: Андрію, розкажіть як ви дізналися, що перемогли в "Книзі року"?

Андрій Сем'янків: Офіційного оголошення ще не було, і я остаточно повірю, коли це буде десь опубліковано. Серйозно, я ще не можу в це повірити. Це якась звістка з іншого життя. Нині акценти змінилися, і, взагалі, все стало не про те.

ВВС: Ваші побратими і колеги читали вашу книгу? Вже маєте відгуки тих, з ким працюєте і служите?

Андрій Сем'янків: Так, тут, де я перебуваю, багато людей вже цю книжку прочитали. Поки що відгуки були позитивні. Але мене ніхто не хотів би ображати тут, тому що у нас хороші стосунки. Тому я не знаю, наскільки це було правдиво.

Мені здається, що люди інших занять по-інакшому сприймають цю книжку, ніж медики.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

ВВС: Думаю, якщо вашу книжку прочитає людина, яка не дуже довіряє лікарям, то, дочитавши, навряд чи стане довіряти їм більше. Зрозуміло, що це художній вимисел, але чи має він під собою якесь підґрунтя? Чи справді все так погано в медицині?

Андрій Сем'янків: По-перше, для того, щоб збільшити впевненість людей у якісній медичній допомозі, в мене є нон-фікшн. (Андрій Сем'янків - автор книжки "Медицина доказова і не дуже". - Ред.). А з цією книжкою я знімаю з себе будь-яке соціальне навантаження. Це просто вимисел, щоб провести цікаво час.

По-друге, треба розуміти, що ця книжка - збірка рефлексій про українську медицину за минулих 15 років. Тому там є різні речі. Деякі з них досі актуальні, деякі вже не дуже.

Я не думаю, що такі книжки відлякують людей. Коли людина читає такий жах про те, як її можуть полікувати, то коли вона приходить і бачить, що в лікарні не всі такі демони, то це може мати і терапевтичний ефект. Я так сподіваюсь. Я ж ніколи не визнаю, що викликав своєю книжкою невроз у великої кількості людей.

ВВС: Ви відомі багатьом як блогер MED Goblin, який розвінчує медичні міфи - про вакцини, гомеопатію тощо. Від вас, наприклад, я дізнався, що укол у сідницю не ефективніший за таблетки. Нині ви служите в армії, працюєте в лікарні. Які медичні міфи найпоширеніші в українському війську?

Андрій Сем'янків: Нічого нового. Ситуація у військовій медицині - це віддзеркалення нашої медицини загалом.

Є багато професійних кадрів, використання сучасних доцільних методик, але є і радянські методи лікування - ті самі уколи в сідниці. Вони нікуди не ділись. Є купа "фуфломіцинів". У тому місці, де перебуваю я, ми намагаємось не використовувати їх. Деяка частина волонтерки, яка приїздить, це теж "фуфломіцини".

Наприклад, зараз повно гропринозину, амізону, якихось інших "противірусних препаратів". Але противірусних препаратів не існує.

Це все їде сюди і подається під соусом "хлопці просять". Проте це завжди хибний шлях, бо користі від них не буде, а гроші, які можна було віддати на щось корисне, вже витрачені.

ВВС: Як лікар, який працює в прифронтовій зоні, скажіть, що ми як суспільство можемо зробити, щоб рятувати ще більше життів на фронті?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поранений боєць у Бахмуті

Андрій Сем'янків: Думаю, що якщо кожен буде виконувати свою роботу… Треба старатись бути максимально професійним. Професіоналізм економить кошти. Війну виграє той, хто може протриматись економічно.

У кого в першого закінчились гроші на війну, той і програє. Є нюанси, але загалом принцип такий. Якщо ми будемо максимально ефективно використовувати ті ресурси, що у нас є: і людські, і логістичні, і фінансові, це набагато збільшить вірогідність нашої перемоги. В якій я не сумніваюсь.

ВВС: Якщо говорити про війну, як ви самі змінилися за останні дев'ять місяців? Що нового відкрили в собі?

Андрій Сем'янків: Коли тобі здається, що ти дуже втомлений і в тебе більше немає сил, виявляється, ти завжди можеш піднятися і багато працювати й далі, а потім ще і ще. Мабуть, це і є те єдине хороше, що я дізнався про себе і про людей, з якими працюю.

Наше дно дуже глибоко. Воно є, ресурси людини не безкінечні, але можна з себе витискати дуже-дуже багато.

А ще, коли я кілька днів провів у мирному житті, далеко від фронту, то відчув дискомфорт. Думаю, зараз для всіх військових це характерно, адже відчуваєш себе не в своїй тарілці.

ВВС: Так, про це говорять всі військові, які приїжджають у відпустку в тилові міста. Є певний рівень нерозуміння між цивільними й військовими.

Андрій Сем'янків: Цей дискомфорт не пов'язаний з цим. Я не належу до тієї категорії людей, яка вважає, що тим, хто в тилу, зараз не можна гуляти й відпочивати. Це не пов'язано з людьми. Це не з розряду "зрада" і "нас здали всі, хто сидить в тилу".

Це просто зовсім інше життя, зовсім інший ритм. У ньому інше оточення, інші звуки, інша кількість людей довкола. Ти себе відчуваєш туристом. Ти ніби приїхав у якусь іншу країну, але все довкола тобі знайоме. Не дуже приємне відчуття. Тому багато тих, хто їде на ротацію чи коротку відпустку, раді повернутися назад.

ВВС: У вас є час і ресурс, щоб читати книжки?

Андрій Сем'янків: У мене буває час, я обкладений книжками. Але жодну з них мені не вдалося прочитати до кінця. Я не знаю, з чим це пов'язано. Розвинувся дефіцит уваги або постійно щось трапляється. Щоб читати, треба мати відповідний настрій, щоб тебе не смикали. Дуже люблю читати, але зараз не можу, і для мене це боляче.

З тих книжок, які я взявся читати - "Снігопад" (Ніл Стівенсон), "Кантика для Лейбовіца" (Волтер Міллер-молодший), а недавно читав "Як працює класичне оповідання" (Флоренс Ґоє). Трохи сумбурна підбірка.

Але не можу порадити нічого, бо жодну книгу не прочитав до кінця.

ВВС: Які ваші прогнози щодо війни? Що буде далі?

Андрій Сем'янків: Не можна очікувати, що війна швидко закінчиться. Ніхто не знає, коли вона закінчиться. Це неможливо спрогнозувати. Попереду буде багато хороших новин, багато болю, страждань. Загине ще багато людей, але ми переможемо. З усвідомленням цього і треба жити.

З Андрієм Сем'янківим розмовляв Олег Карп'як.