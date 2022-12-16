Росія знову вдарила по Україні. Чому змінилися плани Путіна? Теленовини ВВС
У випуску 16 грудня:
- Новий масований ракетний удар по Україні: пошкоджені об'єкти інфраструктури. Є загиблі та поранені. Включення кореспондентки BBC - Жанни Безп'ятчук.
- Путін вперше скасував свою щорічну прес-конференцію. Натомість - їде до Лукашенка. Чому плани раптово змінилися? Розповідає кореспондент BBC - Олег Антоненко.
- Рада ЄС затвердила дев'ятий пакет санкцій, спрямованих на посилення тиску на Росію. Що в ньому?
- BBC News Україна оголосила переможців премії Книга року BBC-2022. Як обирали переможців? Розповідає редакторка ВВС News Україна - Марта Шокало.
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