Росія знову вдарила по Україні. Чому змінилися плани Путіна? Теленовини ВВС

У випуску 16 грудня:

  • Новий масований ракетний удар по Україні: пошкоджені об'єкти інфраструктури. Є загиблі та поранені. Включення кореспондентки BBC - Жанни Безп'ятчук.
  • Путін вперше скасував свою щорічну прес-конференцію. Натомість - їде до Лукашенка. Чому плани раптово змінилися? Розповідає кореспондент BBC - Олег Антоненко.
  • Рада ЄС затвердила дев'ятий пакет санкцій, спрямованих на посилення тиску на Росію. Що в ньому?
  • BBC News Україна оголосила переможців премії Книга року BBC-2022. Як обирали переможців? Розповідає редакторка ВВС News Україна - Марта Шокало.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.