"Вже два дні без світла". Історії з Києва та області про ситуацію з електрикою і не тільки

59 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Після останніх масованих ударів Росії - ракетами та "шахедами" - і без того непроста ситуація з постачанням електрики в українській столиці ще більше погіршилася.

Жителі центра Києва і Поділ, "спальники" від Борщагівки на південному заході до Троєщини на північному сході міста кажуть, що цього разу просвіту не видно вже довго.

Про те, що ситуація, м'яко кажучи, не покращується, говорять і жителі Київської області.

Крім завдання ударів, росіяни провадять й інформаційно-психологічну операцію, мета якої - посіяти серед українців паніку та зневіру, вважає прем'єр Денис Шмигаль.

Він твердить, що влада намагається не прикрашати ситуацію, а говорити, як є: "Російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Тому маємо готуватися до нових атак".

Як виживають без світла, води та опалення в Києві та області?

"Значні обмеження"

Автор фото, Getty Images

"Вже два дні, як нема світла. І опалення. Рятує тільки те, що квартирка маленька, і є газова плита, на яку я ставлю каструлю з окропом або грію цеглину, - розповідає ВВС News Україна жінка, яка живе в самому центрі столиці, поблизу Олександрівської лікарні. - Якщо до вечора так і не дадуть, піду в коворкінг за 200 грн. Погріюся, заодно попрацюю".

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Цегла виручає і Сергія, який також живе у центрі Києва. Але він використовує її специфічно: цегла та свічки дають змогу не дати загинути рідкісним квітам на балконі, які багато років вирощують в родині.

"Напередодні було чотири години за добу (світло): дві години вночі і дві години зранку. Сьогодні, було світло вночі, десь з 00:00 до 4:00 ранку. Потім зникло і з'явилося вже приблизно об 15:30. Зараз є", - звітує про графік світла і темряви Сергій.

Знання графіку подачі електрики важливо і для того, щоб, наприклад, вчасно вмикнути (і вимкнути) пральну машинку.

Ще одна банальна, але гостра проблема - як зберегти продукти, коли довго немає електрики.

"Пробували виставляти за вікно, коли трохи мороз. Але налітають птахи і починають розколупувати продукти", - розповідає Сергій. Додає, що для того, аби працювала альтернатива - акумулятори холоду - треба їх вчасно перекласти із морозильника до холодильника, коли світла нема, і назад, коли світло є.

Відсутність електрики досить часто означає і відсутність води, тепла чи зв'язку, або всього разом. Майже так само часто, як про відсутність світла, коментатори фейсбук-сторінки столичного мера Віталія Кличка пишуть і про те, що в сусідньому будинку/на іншому боці вулиці воно чомусь весь час є.

"За адресою Чоколівський бульвар, 8 відсутнє світло 30+ годин. Які перспективи?", - реагує один із користувачів фейсбуку на повідомлення Віталія Кличка, що комунальникам вдалося відновити постачання води у всьому Києві, лише до верхніх поверхів вона дійде згодом, бо бракує електрики для роботи насосів.

"Світло пропало 19.12 о 5 ранку. І за 32 години світло було з 4 до 6:40 ранку сьогодні. Поряд вчора всі були зі світлом, починаючи з 13 поступово вмикали. Але наш житловий комплекс, котрий повністю на електриці, не вмикають. Ця ситуація вже триває 2 місяці, коли ми економимо за весь район", - пише Ксенія Корбут.

"Півтори доби люди сидять без світла на Борщагівці, на Троєщині світло з'являється тільки на 2 години за добу? Коли відновлять електропостачання? Також немає світла півтори доби і під Києвом, по Житомирській трасі", - обурюється Тетяна Демченко.

На все це київський мер відповідає: у Києві є "більш значні обмеження" на постачання електрики" через "значні пошкодження енергетичної інфраструктури".

Ані влада, ані енергетики не називали конкретно об'єкти, які зазнали ударів під час останньої російської атаки, але у чатах обговорюють дві ТЕС на лівому березі Дніпра. Мовляв, тому зі світлом на лівому березі ще гірше, ніж на правому.

Відсутністю електрики пояснюється і відсутність тепла. Як повідомив Кличко, "без стабільного електропостачання 10 котелень столиці".

"Енергетики і тепловики працюють в цілодобовому режимі", - запевняє Кличко і нагадує адреси пунктів обігріву.

"Буча тримається"

Підпис до фото, Пункт незламності у міськраді Бучі виручає

"Пункти незламності" стали порятунком і для тих, хто живе у Київській області.

В'ячеслав з Бучі розповідає, що у них світла немає від 7 ранку понеділка - тобто вже 40 годин.

"Дуже виручає для роботи пункт незламності у міській раді. Тут реально за день проходять сотні людей. Хтось приходить просто погрітися, студики і школярі - на онлайн навчання. Якийсь малий бізнес працює, ІТ-шники щось кодять", - розповідає він, й дає практичні поради для життя, що вибудовується і за таких умов:

"Дуже важливо приходити зі своєю переноскою, бо може не бути вільних розеток. Але при цьому просять слідкувати, щоб не вмикати багато переносок одна за одну, бо казали десь тут поруч так зробили, і загорілися. Просять перевіряти періодично, чи вони не нагріваються".

Підпис до фото, У міськраді Бучі, яка пережила 33 дні російської окупації, після грудневих російських ударів по інфраструктурі гріються, працюють, підзаряджаються

У пункті, за словами В'ячеслава, "сидять на полу, хтось навіть стоячи працював з ноутом".

Але при цьому усі намагаються продемонструвати підтримку.

"Буча тримається, реально допомагають одне одному в пунктах незламності, діляться переносками, пропускають жінок на вільні сидіння. Є якесь відчуття солідарності, пережили окупацію, а це вже точно переживемо", - каже В'ячеслав.

Підпис до фото, Поруч з міськрадою є ще пункт незламності на площі біля ялинки, але там й інтернет гірший, і розеток менше

Поруч є ще пункт незламності на площі біля ялинки, але там інтернет гірший, розеток менше.

Водночас, також розповідає В'ячеслав, не можна не помітити і зростання напруги. Не лише через те, що відключення світла стали тривалішими.

"Ситуація, м'яко кажучи, не покращується поки що. Сьогодні гірше, ніж учора, - розповідає він і додає, - Люди дуже знервовані, не тільки через те, що немає світла другу добу, а і тому, що ніхто не може нічого чітко сказати, коли буде".

Підпис до фото, Бучанська ялинка теж наразі не горить

Не може цього сказати і бучанський мер Анатолій Федорук. У своєму дописі у фейсбуку він навіть повідомив, що руйнування інфраструктури є такими, що ситуація може навіть погіршитися. І закликав сусідів допомагати один одному.

"Бучанську громаду знеструмлено через серйозні пошкодження енергосистеми країни. Через це повністю без електропостачання залишилися міста Буча, Гостомель, Ірпінь, села Горенка та Мощун, селища Немішаєве та Бородянка, - написав міський голова Бучі. - Прошу керівників ОСББ, управляючі компанії та підприємців та всіх мешканців громади самоорганізовуватися для допомоги сусідам та один одному, оскільки ситуація може погіршитися".

"Аргентина-чемпіон" та інші будні домових чатів

Окремим інструментом виживання за критичних умов є домові чи навіть під'їздні чати, які активізувалися на початку війни, а особливо, коли ситуація зі світлом, водою і теплом почала погіршуватися.

Киянин Сергій каже, що із тривалими відключеннями електрики його сусіди домовилися інформувати один одного про те, коли вона вмикається.

"У нас є чат під'їзду, і ми домовляємося, щоб хтось чергував і відписував в чат, коли з'являється електрика, а коли зникає, - розповідає він і пояснює. - Це потрібно для тих, хто працює і не знає, - чи їхати додому, чи залишитися на роботі".

У бучанському домовому чаті, як розповідає В'ячеслав, теж вирує активність.

Сусіди гуртом намагається з'ясувати, коли буде світло і "обривають телефони ДТЕК", щоб дістати хоч якусь інформацію про те, коли можуть дати світло.