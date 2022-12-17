У Кривому Розі з-під завалів дістали тіло 1,5-річного малюка. Це четвертий загиблий

1 година тому

Автор фото, Дніпропетровська ОВА

Після опівночі в Кривому Розі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло 1,5-річного хлопчика, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Відтак кількість жертв у Кривому Розі збільшилася.

"П'ятничний удар по місту забрав чотири життя. Росіяни вбили 64-рiчну жінку і молоду родину з маленьким сином", - написав губернатор у своєму телеграмі.

Раніше він повідомляв, що під уламаками будинку залишався маленький син загиблого подружжя.

Загалом тринадцятеро людей поранені. У тому числі і четверо дітей - всі вони у лікарні. 7-річна дівчинка важка. Вранці Резніченко не уточнив, чи покращився стан цієї дитини.

Автор фото, ДСНС

Рятувальники продовжували розбирати завали будинку весь вечір. Удар зруйнував цілий під'їзд триповерхового житлового дому.

Раніше в офісі президента повідомили, що під завалами можливо перебуває 2 особи, з них одна дитина.

16 грудня вранці Росія завдала нового масованого удару по різних областях України.

Автор фото, ДСНС

Вибухи лунали в Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпропетровській та Житомирській області. Є влучання в енергетичні об'єкти.

Без світла залишилися великі міста та деякі області. Зокрема, повністю знеструмлені Харків, Кривий Ріг, Херсон, Черкаси та Полтава.