Британський прем'єр Сунак наказав провести аудит допомоги Україні. В уряді занепокоєні

Ніколас Ватт,

ВВС

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Британські військові вважають, що війна в Україні досягла патової ситуації

Програма ВВС Newsnight з'ясувала, що прем'єр Британії Ріші Сунак попросив провести оцінку того, як просувається допомога Україні. Високопоставлені британські чиновники побоюються, що голова британського уряду, можливо, вибрав надто обережний підхід до війни в момент, коли вона вступає у вирішальну фазу.

Джерело в уряді порівняло аудит війни і того, як під час неї використовується британська військова допомога, зі "зведеним звітом (інвестиційного банку - Ред.) Goldman Sachs", де колись працював Сунак.

Британський уряд наполягає, що Сунак залишається гарячим прихильником України. Під час недавнього візиту в Україну, своєю першою іноземною поїздкою в ролі прем'єра, він написав у твіттері, що Британія залишиться з Україною "до кінця".

Однак прохання провести перевірку викликала в деяких британських урядових колах побоювання - з урахуванням попереджень воєначальників, що постачання озброєння Україні в зимові місяці може бути вирішальним.

"Війни не виграють (за допомогою зведених звітів - Ред.) Війни виграє чуття. На початку це був Борис, який сказав: "Давайте діяти". Так що Ріші треба знайти в собі "внутрішнього Бориса" в сфері міжнародної політики, але, звісно, не в будь-яких інших відносинах", - каже джерело.

За даними цього джерела, аудит, відомий як "оцінка, заснована на даних", необхідний, щоб встановити, як розвивається війна та наскільки важливу роль відіграє британська військова допомога Україна. "Весь сенс - в тому, щоб подивитися на те, що ми вклали і що отримали", - пояснює одне з джерел.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Велика Британія стала одним із найбільших донорів військової допомоги Україні.

За даними програми Newsnight, президент України Володимир Зеленський знає про дебати, які йдуть у Великій Британії - та закликає Сунака зберігати високий рівень підтримки його країні. "Президент Зеленський відчув, що саме відбувається, - каже джерело. - Так що він говорив із Ріші. Він намагається надихнути його. Каже, що британці - це прекрасні визволителі, чудові бійці: "ви нам потрібні", "проявіть себе".

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Війна, стан якої пропонується оцінити, переживає вирішальний момент.

Як вважають ключові фігури в британському уряді, військові дії між Україною та Росією досягли патової ситуації.

На їхню думку, одна зі сторін може досягти прогресу тільки тоді, коли зможе значно збільшити обсяги своїх озброєнь.

Арсенали Росії практично закінчуються. А Україна може поповнити свої запаси лише з допомогою США та основних військових держав Європи на чолі з Великою Британією.

Ознаки занепокоєння

Джерела в британському уряді повідомляють, що керівник генштабу країни Тоні Радакін на цьому тижні показав своє занепокоєння - хоча і в дипломатичних термінах. Радакін пояснив, що російська "комора пуста" - і закликав продовжувати військову підтримку України.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Британія стала одним із найбільших донорів військової допомоги Україні

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"Надзвичайні часи вимагають надзвичайної відповіді. Тому Росія і зазнає поразки. А вільний світ перемагає. Якщо ми збережемо нашу згуртованість та рішучість, отримати справжню перемогу - цілком у наших силах", - сказав голова британського генштабу під час лекції в Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI).

Цього тижня Україна знову попросила більше зброї. Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив журналу Economist: "Я знаю, що можу розбити цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібні 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць".

На початку грудня Конгрес США дав Пентагону принциповий дозвіл купляти для Києва значні обсяги озброєння. Але, як повідомляв Economist, ця допомога може не доїхати до України до весняного наступу.

Деякі люди в британському уряді вважають такий підхід ознакою внутрішньої обережності щодо України, яку проявляє президент США Джо Байден - вважається, що він не хоче спровокувати ширший конфлікт. У британських урядових колах є ті, хто занепокоєний, що прем'єр Сунак, зрештою, підтримає таку занепокоєність Байдена.

"Ми зуміли закріпити американську рішучість на всіх рівнях. Ми тиснули, але робили це в дружній манері. Не хотілося би, щоб Ріші підкріплював обережність Байдена. Треба, щоб він підштовхував його так, як це робив Борис (Джонсон - Ред.)", - сказало одне з джерел програмі Newsnight.