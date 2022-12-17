У Києві знову працює метро, є вода. Яка ситуація у Харкові та інших містах

55 хвилин(и) тому

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У Київ уже повернули воду, запрацювало метро, половина мешканців мають опалення, повідомив мер Віталій Кличко. Харків та інші міста теж відновлюються після масованої російської атаки 16 грудня, в результаті якої пів країни опинилися без світла.

"Водопостачання повернули всім мешканцям столиці. Половина киян - вже з теплом, і ми працюємо, щоб відновити його всім жителям міста. З енергопостачанням наразі 2/3 киян", - написав Кличко у своєму телеграм-каналі.

Попри відновлення, графіки аварійних відключень в силі, енергетики просять і надалі економити.

Кличко уточнив, що метро відновило роботу о 7:30.

Головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський казав, що через обстріли виникли обмеження потужності, необхідної як для перевезення, так і для роботи як укриття.

Автор фото, Київський метрополітен Підпис до фото, У Києві знову працює метро

Військова адміністрація заявляла, що у п'ятницю столиця пережила найбільшу ракетну атаку. Ракети впали в Деснянський, Голосіївський та Дніпровський район, постраждала людина.

Харків та Полтава теж відновлюються

Після атаки 16 грудня друге найбільше місто України та всю Харківщину повністю знеструмило - по області вдарили 10-ма ракетами.

"Наразі електропостачання відновлено на всій території області та міста", - заявив вранці 17 грудня очільник ОВА Олег Синєгубов.

Під час атаки без світла опинилися і всі мешканці Полтави, де не було влучань, але працювало ППО. І поки що звідти небагато інформації про те, як просувається постачання електрики.

Вранці Олександр Мамай написав, що в Полтаві знову ходять тролейбуси. Неясно, скільки мешканців міста мають зараз електрику.

Однак Мамай повідомив, що на Полтавщині скасували аварійні відключення - застосовують погодинні.

Автор фото, Олександр Мамай Підпис до фото, У Полтаві відновили роботу тролейбуси

"З 10:07 всі з напругою з 1 по 10 чергу. По графіку без світла 2 черга", - написав він у фейсбуці.

Дощ, сніг і мороз не сприяють ремонту

"Укренерго" каже, що мережа продовжує відновлюватись після дев'ятого масового ракетного удару Росії, у результаті якого без електрики опинилося пів країни. "Наразі ринок електроенергії України працює в нормальному режимі", - йдеться у повідомленні.

Але у компанії пояснюють, що дефіцит електроенергії в системі все ще значний. Ремонтні бригади працюють цілодобово, однак погодні умови ускладнюють відновлення.

"Дощ зі снігом, мороз та сильний вітер призводять до обледеніння обладнання", - каже "Укренерго".