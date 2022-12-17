Українські діти-біженці вивчили валлійську мову за 11 тижнів

Нія Серіс,

BBC News

24 хвилин(и) тому

Група українських дітей вивчає валлійську мову, щоб краще освоїтися після переїзду.

За понад 1 000 миль від дому їх з обіймами прийняли у громадах на острові Англсі, Уельс.

Після 11 тижнів навчання 9-річна Наталя майже вільно говорить. Вона родом з Одеси, сказала, що любить валлійську мову.

Те, як вона та її друзі вивчили мову, називають "приголомшливим".

Софія, Наталія та Данило з вересня щодня відвідують спеціалізовані уроки в Уельсі в школі Ysgol Moelfre.

Восьмирічна Софія з Кривого Рогу, що також є рідним містом президента Володимира Зеленського, розповіла, що їй подобається писати, читати та співати валлійською.

Наталя каже: "Я вивчаю тварин, одяг, погоду, їжу та фрукти, я хочу вчити валлійську, тому що це мені допомагає".

11-річний Данило з Брониці на Львівщині каже, що йому подобається спілкуватися з друзями валлійською.

Англсі має мовну політику, згідно з якою в усіх початкових школах округу викладання ведеться валлійською мовою, а до 11 років усі учні будуть повністю двомовними (також англійська).

На острові є два спеціалізованих "відділи занурення" у валлійську мову для прискореного навчання учнів, які приїжджають з-за меж Уельсу.

Після завершення 12-тижневого курсу діти повертаються до своїх початкових шкіл і можуть продовжити навчання.

Підпис до фото, Завдяки роботі з Ейрою Оуен Наталя виявила, що її улюблене слово валлійською мовою - archfarchnad (супермаркет).

Ейра Оуен, одна з викладачок, каже, що дуже важливо, щоб діти могли побачити іншу культуру на Англсі.

"Те, як ми занурюємо дітей, є дуже ефективним способом навчання, що допомагає дітям розмовляти вільно".

"Це відбувається у спосіб, який вони не усвідомлюють, граючи в ігри, виступаючи, читаючи реп та співаючи", - каже вона.

Вона каже, що діти "занурилися у все це".

Неста Дейвіс, провідна викладачка мовних центрів Англсі, каже, що батьки підтримують дітей.

"Сім'ї були такі щасливі, писали нам повідомлення про те, як добре дітям".

Підпис до фото, Девіс сказала, що було б добре мати стабільність, знаючи, що фінансування постійне, а не працювати з року в рік

Але Дейвіс каже, що Англсі "пощастило" мати мовні центри, і вона сподівається, що в майбутньому зможе працювати з іншими людьми по всьому Уельсу.

Уряд Уельсу заявив, що продовжує інвестувати у валлійську мову, "включно з зобов'язаннями у 6,6 мільйона фунтів стерлінгів на забезпечення "занурення" до кінця терміну Сенеду (так називають парламент Уельсу - Ред.)".