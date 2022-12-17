У Харкові головну ялинку встановили у метро. Там святкуватимуть і Новий рік

10 хвилин(и) тому

Автор фото, скрін з твіттера Підпис до фото, Місцеві медіа викладають численні фотографії харківської ялинки

У Харкові встановили головну ялинку - цього року вона розташована під землею, на платформі метро "Університет".

Туди принесли прикраси, ілюмінацію та навіть будиночок Святого Миколая, де діти та дорослі можуть кинути в скриньку листи зі своїми бажаннями.

У харківському метро, де з 24 лютого люди час від часу ховаються від обстрілів, цього року можна буде відзначити Новий рік.

Мер Ігор Терехов каже, що зробити це зможуть усі, хто прийде на станцію метрополітену до початку комендантської години, а вийти з метро можна буде після її завершення. Тобто святкувати там треба всю ніч - з 23:00 до 5:00 ранку.

Автор фото, скрін з фейсбука

За словами Терехова, навколо ялинки будуть загорожі - щоб люди почувалися безпечно, бо продовжують їздити потяги.

Мер каже, що з 19 грудня біля ялинки на станції "Університет" проходитимуть казкові вистави. Крім того, 31 грудня там буде невеликий концерт.

Новорічні прикраси та інсталяції можна побачити і на кількох інших станціях харківського метро.

Автор фото, Харківська міська рада

"Трошки веселіше стало на душі", - ділиться емоціями жителька Харкова Ольга з кореспондентами Суспільного.

"Все одно Новий рік є Новий рік і хочеться якогось свята, чогось такого, щоб розрадитися, бо вже сили немає журитися і плакати - треба трошечки і посміхнутися", - додає вона.

Зазвичай ялинку в Харкові ставили на Майдані свободи, одному з найбільших у Європі.

Харківську ялинку роками вважали найвищою в Україні - були часи, коли вона сягала всі 36 метрів. Натомість ялинка, яку встановили зараз у метро, за словами мера, має 5,5 метрів.

Однак, на його думку, недоречним було би ставити ялинку на майдані під час війни, коли Харків перебуває під загрозою щоденних обстрілів.

Автор фото, скрін з cюжету ICTV

У міській раді звертають увагу, що всі новорічні заходи проводитимуть за гроші спонсорів: з міського бюджету коштів на це не витрачали.

У Києві, так само за гроші меценатів, теж уже прикрашають "ялинку незламності". Після тривалих дискусій її вирішили поставити на відкритому просторі - на Софійській площі, як і щороку. Але цього року там не буде розваг та ярмарків, лише ялинка з гербом України на вершечку.

Зазвичай усі ялинки урочисто запалюють на День Святого Миколая, що в Україні відзначають 19 грудня. Ймовірно, так буде і цього року.