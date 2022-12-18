"Пробили підлогу та пошкодили стелю". Шеф польської поліції розповів про вибух подарунка з України

Адам Істон

BBC News

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Голова польської поліції підтвердив місцевим ЗМІ, що випадково привів у дію гранатомет, який отримав в подарунок під час нещодавнього візиту в Україну.

Ярослав Шимчик зазнав легких травм після того, як в середу відкрив подарунок у своєму офісі у Варшаві. Також постраждав цивільний працівник відомства.

Деталі інциденту генерал Шимчик розповів журналістам польської телерадіокомпанії RMF FM. За його словами, вибух був потужним: сила удару пробила підлогу та пошкодила стелю. Загалом вибух пошкодив кімнати на трьох поверхах — від цокольного до другого залишилися дірки розміром приблизно з тарілку. Крім цих ушкоджень, великої шкоди немає.

ВВС звернулася до польської поліції з проханням підтвердити факти з інтерв'ю генерала, але поки що не отримала відповіді.

Єдиною офіційною інформацією про інцидент у середу була коротка заява міністерства внутрішніх справ Польщі, в якій йшлося, що вибухнув один з подарунків, які очільник поліції отримав від українського високопосадовця під час робочого візиту в Україну 11-12 грудня. Що це за подарунок, у міністерстві не повідомили.

Київ поки що публічно не заявляв про інцидент.

Однак RMF FM повідомляє з посиланням на анонімні джерела, що подарунок Шимчик отримав від одного з керівників української поліції та ДСНС, яких він відвідав кілька днів тому.

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Це - два протитанкові гранатомети, які, як стверджували українці, були використані й безпечні. Один з них перетворили на гучномовець і навіть увімкнули музику під час демонстрації. Українські посадовці нібито запевнили, що вибухівки там не було.

Після повідомлень про інцидент польські опозиційні політики поставили під сумнів відповідність генерала Шимчика його посаді.

Томаш Семоняк, колишній міністр оборони та нинішній заступник лідера головної опозиційної партії "Громадянська платформа", написав у твіттері, що інцидент "не має виправдань":

"У винних мають полетіти голови. А начальник втратив здатність керувати поліцією".

Водночас у соцмережах з'явилися глузливі відео та меми на тему інциденту.

"Ми не виграємо ЧС-22, але завдяки командиру @PolishPolice є фаворитами на отримання премії Дарвіна", — написав у твіттері колишній міністр закордонних справ Польщі та нинішній депутат Європарламенту Радослав Сікорський.