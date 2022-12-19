Ніч вибухів і пожеж. Росія атакувала Київ і область "шахедами", є руйнування та поранені

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Шахед" над Києвом у жовтні

Майже всю ніч на святого Миколая 19 грудня у Києві та більшості центральних регіонів України тривала повітряна тривога - Росія завдала масованого удару іранськими дронами-камікадзе.

У Києві та області лунали вибухи, влада повідомила про збиття 15 "шахедів".

Руйнування Києва та області

Мер міста Віталій Кличко повідомив про вибухи у Солом'янському та Шевченківському районах столиці.

"Всі служби працюють на місцях. Детальніше - згодом", - повідомив мер.

За даними Київської міської військової адміністрації, столиця витримала кілька хвиль атак іранських "шахедів".

"У повітряному просторі Києва зафіксували понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили близько 15", - заявили у КМВА.

"На жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області також пошкоджені об'єкти інфраструктури та приватні будинки.

Як повідомив керівник області Олексій Кулеба, попередньо є двоє поранених, людям надається допомога.

"Усі служби на місцях. Працюємо над ліквідацією наслідків ударів. Більш детальніше згодом", - додав Кулеба.

Автор фото, Getty Images

Ніч вибухів і тривоги

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Сирена лунала понад три години. У різних регіонах України повідомляли про проліт іранських "шахедів" у напрямку Києва.

Всю ніч у столиці чули звуки дронів-мопедів, у соцмережах з'являлись відео вибухів та пожеж після них.

Близько третьої години ночі керівник Київщини Олексій Кулеба першим повідомив про роботу системи ППО та атаку дронів-камікадзе.

Вибухи лунали аж до завершення тривоги близько 5 години ранку.

Росія у листопаді близько трьох тижнів не запускала "шахеди". Проте у грудні відновила удари.

10 грудня від влучання кількох дронів Одещина на довго залишились без світла.

14 грудня Росія завдала масованого удару шахедами по столиці, проте тоді влада заявила про збиття 13 з 13 дронів.

Головне управдіння розвідки та повітряні сили припустили, що Росія отримала нову партію "шахедів" від Ірану.

16 грудня Росія завдавала останнього масованого удару ракетами по Україні, енергосистема країни знову сильно постраждала, багато українців залишились без світла та опалення.