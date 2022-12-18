Війна Росії проти України: головні заяви неділі, обстріли в Херсоні та Бєлгороді

1 година тому

Автор фото, Reuters

Впродовж минулої доби російська армія обстріляла прикордоння в районі Сумської області, Запорізьку та Дніпропетровську області, а також центр Херсона.

Зокрема, територію Херсонщини росіяни обстріляли понад 50 разів, повідомили у Херсонській ОВА. У центрі Херсона влучили в медичний заклад, приватні та багатоквартирні будинки. Загинуло троє людей, шестеро поранені.

Обстріли центру Херсона продовжилися і у неділю. За ранок у місті троє поранених, один з них перебуває у важкому стані, повідомив очільник ОВА Ярослав Янушевич.

П'ять разів за минулу ніч обстріляли Дніпропетровщину. Поцілили по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

На Харківщині на міні підірвався 32-річний працівник ДСНС, його госпіталізували до лікарні у тяжкому стані.

Як повідомили в Офісі президента з посиланням на дані ОВА, напружена ситуація в Луганській області. Тривають активні бої поблизу Бахмута й Авдіївки на Донеччині.

Також російська армія обстріляла акваторію Очаківської громади на Миколаївщині.

Patriot для України

Для захисту своєї території від атак з боку Росії, які постійно тривають, Україна потребує потужного та ефективного захисту. Такими є системи ППО Patriot, про передачу яких Україна домовляється з США.

Президент Володимир Зеленський у свіжому інтерв'ю TF1 і LCI наголосив, що постійно розмовляє з президентом США Джо Байденом про системи Patriot для України і "з позитивом дивиться на вирішення цього питання".

"Процес іде. Я цим особисто займаюся. Це дуже потрібно для нас. Українці наближають справу до результату", - сказав Зеленський в інтерв'ю французьким телеканалам.

Автор фото, Скріншот відео

Він також нагадав, що Україна домовляється з іншими міжнародними партнерами щодо елементів протиповітряної та протиракетної оборони, як-от з Францією про Crotale, з американцями - про NASAMS, а з німцями - про системи IRIS-T.

Усе це допоможе Україні захищатися від атак Росії, переконаний Зеленський.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що США погодилися передати Україні системи Patriot. Офіційно американська влада не підтвердила передачу "Патріотів" Україні - але, що у цьому випадку важливо, і не спростувала.

"Патріоти" є ще одним кроком на шляху протистояння Москві. Ці ЗРК не є чарівною паличкою, але вони надзвичайно потужні, ефективні та дуже дорогі. Одна ракета Patriot коштує приблизно 3 мільйони доларів - це втричі більше, ніж вартість ракети для NASAMS.

Їхня дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети, що використовується. Їх називають системами "точкової оборони".

Обстріл у Росії

Автор фото, Настоящий Гладков

Повідомлення про обстріли в неділю лунають і з Росії.

Губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков повідомив про загибель місцевого жителя внаслідок обстрілу, а також про вісьмох поранених.

Раніше він казав про роботу ППО над містом і околицями. Російська сторона повідомляла про "приліт снаряда".

За словами губернатора, у Бєлгороді пошкоджено вікна у чотирьох багатоквартирних будинках, у приватному секторі пошкоджені 14 будинків та дев'ять автомобілів. Про характер цих пошкоджень губернатор також не розповів.

Він додав, що внаслідок обстрілу зруйнована птахофабрика в Бєлгородському районі.

Автор фото, Настоящий Гладков

Декілька російських телеграм-каналів повідомили, що у Бєлгороді на мобільні телефони нібито прийшли смс-повідомлення від Єдиної державної системи попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій. У повідомленнях йшлося про обстріл та необхідність спуститися у підвал чи сховище.

Офіційно цю інформацію не підтвердили.