Аргентина стала чемпіоном світу з футболу

39 хвилин(и) тому

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У фіналі Чемпіонату світу-2022 Аргентина перемогла Францію у серії післяматчевих пенальті.

Основний час завершився нічиєю з рахунком 2:2. В екстра-таймах команди обмінялися голами, а за результатами пенальті сильнішими були південноамериканці - 4:2

Цей матч став для суперників 13 поєдинком. Фінал чемпіонату пройшов на стадіоні "Лусаїл Айконік" у Катарі.

Дорогою до фіналу збірна Франції не без труднощів здолала Марокко в історичному півфіналі чемпіонату світу-2022 з футболу в Катарі.

А збірна Аргентини у своєму півфіналі впевнено перемогла Хорватію 3:0.

Як це було

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Перший гол у ворота Франції забив форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі. Це сталося на 23-й хвилині зустрічі.

Подвоїв перевагу збірної Аргентини Анхель Ді Марія. На 36-й хвилині лівий нападник завершив комбінацію у швидкій атаці, яку розпочав Мессі та довів рахунок до 2:0.

Наприкінці другого тайму французький нападник Кіліан Мбаппе оформив дубль з інтервалом у 94 секунди (80 та 81 хв), зрівнявши рахунок у зустрічі - 2:2.

Після основного часу матч перейшов в овертайм.

На початку другого додаткового тайму Мессі знову забив - 3-2 на користь Аргентини.

Але на останніх хвилинах матчу Мбаппе з пенальті знову зрівняв рахунок - 3-3.

Аргентина

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Чемпіон Південної Америки розпочав сходження до фіналу Чемпіонату світу-2022 із сенсації - програшу збірній Саудівської Аравії 1:2. Але далі команда Ліонеля Скалоні швидко увійшла в форму і лише перемагала.

Фінал катарського Чемпіонату світу для Аргентини вже шостий в історії команди.

Аргентина вигравала чемпіонати світу у 1978 році (на домашньому турнірі), і у 1986-му, коли її вів уперед Марадона.

Однак у 1930, 1990 та 2014 роках аргентинці програвали свої фінали.

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Ще однією важливою подією цього Чемпіонату є те, що він має стати останнім у складі національної команди для Ліонеля Мессі.

"Я пишаюся тим, що можу завершити свою кар'єру на чемпіонаті світу, зігравши у цьому фіналі. Те, що я переживаю зараз, - це щось захопливе. Безперечно, цей фінал стане для мене останнім матчем на мундіалях. До наступного турніру у 2026 році ще багато часу, і я не думаю, що це вдасться. Тому я сподіваюся завершити свої виступи якнайкраще", - говорив Мессі до фіналу.

Франція

Франція, яка є чинним чемпіоном світу, дорогою до фіналу здобула ще кілька персональних досягнень.

Автор фото, Catherine Ivill Підпис до фото, Кіліан Мбаппе забив два голи за хвилину і зрівняв рахунок перек кінцем другого тайму

Олів'є Жиру став найкращим бомбардиром національної команди (53 голи), а Уго Льоріс провів найбільшу кількість матчів за збірну (144).

Виграти два чемпіонати поспіль зуміли лише дві збірні — Італія (1934 та 1938) та Бразилія (1958 та 1962).

Для збірної Франції цей фінал Чемпіонату світу став четвертим у її історії.