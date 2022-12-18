Новорічні ялинки України: які вони і що символізують

1 година тому

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Українські міста визначилися, як святкуватимуть Різдво та Новий рік. Попри небезпеку обстрілів, відключення електроенергії та економію коштів з місцевих бюджетів багато регіонів таки вирішили встановлювати ялинку.

Частина українців переконана, що святкування зараз не на часі. Інші ж твердять, що ялинка цього року не лише про свято, а про незломність духу.

"Ніхто не зможе вкрасти в нас Різдво", - пишуть користувачі у соцмережах, цитуючи сюжет американського мультфільму про Ґрінча, який украв Різдво.

Київ. "Ялинка незламності"

Головна ялинка України на Софійській площі цього року буде "ялинкою незламності", повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Ялинка буде штучною, заввишки 12 метрів. Її прикрасять енергоощадними гірляндами та іграшками минулих років - синьо-жовтими кулями та білими голубами. На верхівці линки буде тризуб, а світитиметься вона у певні години.

На Софійській площі не буде фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі цьогоріч не буде. Але буде намет, де можна буде підзарядити гаджети.

Раніше президент компанії Folk Ukraine, яка неодноразово встановлювала ялинку в Києві, Ігор Добруцький заявив, що цього року ялинка буде не про новорічне диво. "Цього року зовсім інша історія", - сказав він.

Автор фото, УНІАН

Незвичайну ялинку встановили і на центральному залізничному вокзалі у Києві. Її можна освітлювати, крутячи педалі, розповів голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін і показав відео, як це працює.

Встановили новорічну ялинку і в Бучі, яка пережила російську окупацію.

Як повідомив мер міста Анатолій Федорук, замість різдвяних яток і атракціонів поряд працюватимуть "пункти незламності", де є світло і зв'язок. Підсвічувати святкову локацію планують від генератора.

Автор фото, Анатолій Федорук

Харків. Ялинка в метро

У Харкові святкову ялинку встановили на станції метро "Університет".

"Йде війна, і встановлювати ялинку на майдані Свободи, як ми це робили завжди, недоречно. Тому ми встановили її в метрополітені. Це безпечно», — заявив міський голова Ігор Терехов.

Він розповів, що в метро також відбудуться новорічні заходи для дітей, а ще — невеликий концерт.

Автор фото, Харківська міська рада

Львів. Ялинка як традиція

У Львові також буде ялинка. Мер міста Андрій Садовий радився щодо цього з військовими та психологами.

"Ялинка - це не просто святкова декорація, а багаторічна традиція. І ми встановлюємо її не на зло комусь чи всупереч, а завдяки тому, що маємо таку можливість і хочемо зберегти хоч частину гарних спогадів наших дітей", - каже Садовий.

Автор фото, Львівська міська рада

Ялинку місту подарувало одне з підприємств, вона росла на теплотрасі і її коріння почали нищити мережі. Прикрасили ялинку коштом підприємців.

Ілюмінацію на ялинці вмикатимуть п'ять годин на день - з 17 до 22. Ярмарку у Львові не буде.

Миколаїв. З піску і маскувальної сітки

У Миколаєві цього року замість традиційної встановили фронтову новорічну "Ялинку незламних".

Основою для ялинки став пам'ятник покровителю міста, Святому Миколаю, який ще у жовтні закрили від обстрілів мішками з піском. Тепер на цю "конструкцію накинули маскувальну сітку і закликали містян приносити свої іграшки для декору.

Автор фото, Олександр Сенкєвич

Встановлювати ялинку вирішили і в Ужгороді. Міська влада впевнена, що ялинка потрібна не лише маленьким закарпатцям, а також дітям-переселенцям, які тимчасово тут живуть.

У Дніпрі новорічної ялинки цьогоріч не буде. Так вирішили більшість містян, хоча мер Борис Філатов був активним прихильником ялинки і намагався переконати людей в тому, що вона потрібна. Однак йому це не вдалося.

"Не буде вам "йолки", заспокойтеся вже. Прислухаємося до думки агресивно-активної частини суспільства. Нехай сидять у темряві й депресусі і радіють, що перекричали інших містян, включаючи мера з депутатами", - написав Борис Філатов.

У Сумах також вирішили не встановлювати ялинку.

"За бажанням, кожен зможе встановити ялинку у себе вдома! Кошти, які мали б спрямувати на утримання ялинки, ми направимо на нашу обороноздатність", - написав мер міста Олександр Лисенко.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Ялинка у "Пункті незламності" у Запоріжжі

Відмовилися від встановлення ялинки у Вінниці та Тернополі.

Тут працюватиме Резиденція Святого Миколая, а також встановлять Різдвяну шопку.

Без ялинки і декору святкуватиме Новий рік і деокупований Херсон.

А у Луцьку традиційно прикрасять ялинки, які ростуть на Театральному майдані.

Засвітять святкові ялинки ввечері 19 грудня, на день Святого Миколая, який цьогоріч також прийде до ще більшої кількості українців, які відмовилися від його "аналога" - Діда Мороза, що асоціюється з російською культурою.

А так виглядала головна новорічна ялинка України минулого року. Навколо неї на Софійській площі облаштували святкові локації. Через два місяці після її святкового відкриття Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Автор фото, Getty Images