Станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" в Києві відкриють вперше з 24 лютого

1 година тому

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У Києві знову почнуть працювати дві головні станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності", які закрили з 24 лютого.

"Завтра відкриємо дві станції столичного метрополітену - "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" - і перехід між ними. Ці станції були зачиненими від початку широкомасштабного вторгнення Росії", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Ці дві станції - головні пересадкові вузли столиці.

Через війну їх закрили для пасажирів, потяги проїздили там без зупинки.

Це змушувало сотні тисяч людей щодня, які користувались метро, для пересадки на інші лінії виходити на вулицю та йти до найближчої потрібної станції.

Часто ці станції, які розташовані дуже глибоко, використовували як місця для проведення концертів та державних заходів.

Зокрема, там відбувався фінал відбору пісенного конкурсу Євробачення.