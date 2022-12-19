Ніч у регіонах: збиті "шахеди" та масований обстріл з "Градів"

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Дніпропетровська ОВА

Цієї ночі росіяни атакували Київську та Дніпропетровську область дронами-камікадзе, більшість з них вдалося збити, але є й руйнування.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, по Нікопольському району області російська армія випустила 60 снарядів з "Градів" та важкої артилерії.

Також обстріляли міста та села у трьох громадах - Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій.

Нічна атака минула без постраждалих, але усюди багато руйнувань, додали в ОВА.

Тривали обстріли й населених пунктів Харківщини, що розташовані недалеко від кордону з Росією та лінією зіткнення.

Найбільше потерпає від обстрілів Куп'янський район. Під час вчорашнього обстрілу поранення отримав фельдшер "швидкої".повідомили в ОВА.

Як розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, російські військові за минулу добу вбили трьох мешканців Донецької області, ще четверо людей отримали поранення.

Автор фото, Офіс генерального прокурора Підпис до фото, Внаслідок атаки дронів на Київщину пошкоджено житлові будинки

Також Росія атакувала Київщину, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури та двоє поранених, повідомила місцева влада.

Атака дронів і їх знищення

Усього у ніч з 18 на 19 грудня російські військові випустила по Україні 35 дронів Shahed-136 іранського виробництва. Їх запускали зі східного узбережжя Азовського моря.

За повідомленням Повітряних сил України, українська ППО збила 30 з них.

Зокрема, 10 "шахедів" знищили на південному напрямку, повідомили в ОК "Південь". Ще два дрони збили над Дніпропетровщиною, повідомив Валентин Резніченко.

Над Києвом та областю зафіксували понад 20 дронів. Сили ППО 15 з них знищили.

Автор фото, Офіс генерального прокурора Підпис до фото, Руйнування внаслідок атаки "шахедів" на Київщині

Росія у листопаді близько трьох тижнів не запускала "шахеди". Проте у грудні відновила удари.

Головне управдіння розвідки та повітряні сили припустили, що Росія отримала нову партію "шахедів" від Ірану.

Розвідці також відомо про попередні домовленості Росії з Іраном про партію балістичних ракет іранського виробництва, але станом на зараз РФ їх ще не отримала.

16 грудня Росія завдавала останнього масованого удару ракетами по Україні, енергосистема країни знову сильно постраждала, багато українців залишились без світла та опалення.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що у росіян лишилось запасів ракет на 3 - 4 атаки.