Циркачі і музиканти. Навіщо Росія так посилює свої війська в Україні

1 година тому

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Росія відправить музикантів та співаків на лінію фронту в Україну для того, аби підтримувати моральний дух своїх військ.

Цього тижня Міноборони РФ оголосило про формування "фронтової творчої бригади", до якої увійдуть і артисти цирку.

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило створення бригади в оновлених даних розвідки у неділю.

Тим часом міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав війська на фронті в Україні, повідомили в Москві.

У заяві в телеграмі міноборони Росії стверджує, що Шойгу "облетів райони дислокації військ і перевірив передові позиції російських підрозділів у зоні проведення спеціальної військової операції".

У міністерстві додали, що він "розмовляв з військовими на передовій" і в "командному пункті", але BBC не може підтвердити, коли відбувся візит і чи відвідував Шойгу Україну взагалі.

Автор фото, RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE

Коментуючи повідомлення про візит пана Шойгу, речник Збройних сил України Сергій Череватий сказав українським телеканалам: "Я не дуже вірю, що він такий сміливий", щоби їхати на поле бою.

Це сталося після того, як британські представники з питань оборони заявили, що вразливим місцем для більшості російських військ є низький моральний дух.

Британія заявила, що нова творча бригада, створена після недавньої кампанії, у якій громадян закликали дарувати військам музичні інструменти, відповідає історичному використанню "військової музики та організованих розваг" для підвищення бойового духу.

Водночас розвідка сумнівається, чи справді нова бригада відвертатиме увагу військових РФ, які, перш за все, стурбовані "дуже високим рівнем втрат, поганим керівництвом, проблемами з оплатою праці, браком обладнання та боєприпасів, а також відсутністю ясності щодо цілей війни.

Як повідомляє російське видання РБК, музична бригада складатиметься з мобілізованих військовослужбовців, а також "професійних артистів, які добровільно пішли на військову службу".

Ситуація на фронті

Тим часом тривають інтенсивні бої навколо підконтрольного Україні міста Бахмут на сході Донбасу.

Протягом кількох місяців у цьому регіоні тривали важкі зіткнення між українськими та російськими військами, оскільки Росія прагне повністю захопити регіон після низки важких поразок на північному сході та півдні України на початку цього року.

Представники західної розвідки раніше заявляли, що російські атаки на місто очолює російський приватний військовий підрядник "ПВК Вагнера".

Москва сподівається використати Бахмут як плацдарм для нападу на підконтрольні Україні міста Краматорськ і Слов'янськ далі на захід.

19 грудня Росія випустила по Україні 35 іранських дронів. Є руйнування у Києві та області, двоє людей поранено.

Крім того, президент РФ Володимир Путін у понеділок має відвідати Білорусь. ЗМІ припускають, що він тиснутиме на білоруського лідера Олександра Лукашенка, свого близького союзника, щоб той офіційно приєднався до військових зусиль Росії та відправив війська в Україну.

З початку війни російські війська використовували територію Білорусі як стартовий майданчик, але Лукашенко досі опирався спробам Москви розгорнути свої збройні сили в Україні.

Президент Володимир Зеленський провів нараду з вищим військовим і силовиком, на якій обговорив можливі ризики з боку північного сусіда країни - Білорусі.

"Хто б і до чого не схиляв Мінськ, це їм так само не допоможе, як і всі інші хворі ідеї в цій війні проти України та українців", - сказав Зеленський у відеозверненні в неділю.