Військовий корабель Таїланду затонув під час шторму, шукають 31 моряка
Військово-морські сили Таїланду заявили про зникнення безвісти 31 моряка після того, як під час шторму в Сіамській затоці затонув військовий корабель із понад сотнею членів екіпажу.
Корабель HTMAS Sukhothai затонув після того, як вода затопила його регулятори живлення у ніч на неділю.
Влада заявила, що врятувала 75 членів екіпажу, але 31 все ще вважаються зниклими безвісти в бурхливому морі.
"Минуло понад 12 годин, але ми продовжимо шукати", — сказав ВВС речник ВМС.
Пошукові бригади працювали всю ніч, щоб знайти тих, хто вижив, операція продовжилася в понеділок за допомогою авіації.
ВМС також оголосили про розслідування причин катастрофи.
"Такого майже ніколи не траплялося в історії наших сил, особливо з кораблем, який все ще активно використовується", — сказав ВВС речник адмірала Погкронг Монтхардпалін.
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Кінець подкаст
Чиновники повідомили, що судно затонуло після того, як набрало води, яка затопила його корпус і в щитовій сталося замикання.
Через втрату електроенергії екіпаж намагався зберегти контроль над кораблем, який перекинувся на бік перед тим, як затонути опівночі у неділю за місцевим часом.
Корабель здійснював патрулювання у 32 км на схід від Банг Сапхану у водах Таїланду, коли в неділю потрапив у шторм.
На драматичних фотографіях, опублікованих у Twitter ВМС Таїланду, видно, як судно повертається на правий борт, а рятувальні кораблі намагаються знайти тих, хто врятувався у бурхливій воді.
На допомогу вирушили три військово-морські кораблі та вертольоти, але лише один з них дістався до судна, перш ніж воно затонуло.
Фрегат забрав більшість екіпажу Sukhothai, повідомили у ВМС. У воді та в рятувальних човнах знайшли моряків у рятувальних жилетах.
Місцеві ЗМІ опублікували фотографії, на яких видно, як медики забирають членів екіпажу на ношах.
Прем'єр-міністр Прают Чан-Оча підтвердив, що розслідування катастрофи триває, п'ятеро людей серйозно поранені.
HTMS Sukhothai збудували для ВМС Таїланду в США в середині 1980-х років.