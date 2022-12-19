Військовий корабель Таїланду затонув під час шторму, шукають 31 моряка

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Військово-морські сили Таїланду заявили про зникнення безвісти 31 моряка після того, як під час шторму в Сіамській затоці затонув військовий корабель із понад сотнею членів екіпажу.

Корабель HTMAS Sukhothai затонув після того, як вода затопила його регулятори живлення у ніч на неділю.

Влада заявила, що врятувала 75 членів екіпажу, але 31 все ще вважаються зниклими безвісти в бурхливому морі.

"Минуло понад 12 годин, але ми продовжимо шукати", — сказав ВВС речник ВМС.

Пошукові бригади працювали всю ніч, щоб знайти тих, хто вижив, операція продовжилася в понеділок за допомогою авіації.

ВМС також оголосили про розслідування причин катастрофи.

"Такого майже ніколи не траплялося в історії наших сил, особливо з кораблем, який все ще активно використовується", — сказав ВВС речник адмірала Погкронг Монтхардпалін.

Автор фото, Getty Images

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Чиновники повідомили, що судно затонуло після того, як набрало води, яка затопила його корпус і в щитовій сталося замикання.

Через втрату електроенергії екіпаж намагався зберегти контроль над кораблем, який перекинувся на бік перед тим, як затонути опівночі у неділю за місцевим часом.

Корабель здійснював патрулювання у 32 км на схід від Банг Сапхану у водах Таїланду, коли в неділю потрапив у шторм.

На драматичних фотографіях, опублікованих у Twitter ВМС Таїланду, видно, як судно повертається на правий борт, а рятувальні кораблі намагаються знайти тих, хто врятувався у бурхливій воді.

На допомогу вирушили три військово-морські кораблі та вертольоти, але лише один з них дістався до судна, перш ніж воно затонуло.

Фрегат забрав більшість екіпажу Sukhothai, повідомили у ВМС. У воді та в рятувальних човнах знайшли моряків у рятувальних жилетах.

Місцеві ЗМІ опублікували фотографії, на яких видно, як медики забирають членів екіпажу на ношах.

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Прем'єр-міністр Прают Чан-Оча підтвердив, що розслідування катастрофи триває, п'ятеро людей серйозно поранені.

HTMS Sukhothai збудували для ВМС Таїланду в США в середині 1980-х років.