Ситуація в енергетиці важка. В "Укренерго" розповіли про наслідки удару "шахедів"

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Станом на ранок 19 грудня в через атаки дронів на енергооб'єкти по всій країні в енергосистемі України склалася важка ситуація, повідомили у державній компанії "Укренерго".

За повідомленням повітряних сил України, 30 з 35 іранських дронів, які Росія випустила по Україні, вдалося збити, але, як додали в компанії, є кілька влучань в об'єкти інфраструктури.

Наразі найскладніша ситуація склалась в центральному, східному та дніпровському регіонах.

Графіки аварійних відключень запровадили в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та Києві, повідомили в "Укренерго".

В компанії додали, що пріоритетно заживлюють об'єкти критичної інфраструктури, подача світла побутовим споживачам може зайняти тривалий час.

Автор фото, ДСНС

Попри всі пошкодження - ситуація під контролем. В енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, додали в "Укренерго".

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів, а ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи.

19 грудня вранці Росія атакувала Україну іранськими дронами. Над Києвом зафіксували 23 безпілотники, 18 з них збили.

Але є влучання в критичну інфраструктуру, уламками пошкодило проїжджу частину у Солом'янському районі, а також вікна багатоповерхівки у Шевченківському районі.

Останній раз Росія вдарила по енергетиці 16 грудня, тоді значна частина країни залишилась без світла та тепла.