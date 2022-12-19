TVORCHI. Що відомо про дует, який представлятиме Україну на Євробаченні

12 хвилин(и) тому

Автор фото, tvorchi_official

Дует TVORCHI став переможцем українського відбору учасників музичного конкурсу "Євробачення" наступного року.

Їхня композиція Heart of Steel отримала 9 балів від суддів та 10 від глядачів, що дозволило обійти бандуристку KRUTЬ та співачку Jerry Heil, які посіли друге та третє місця відповідно.

Що відомо про цей електронний проєкт?

Студенти-фармацевти

Історія гурту TVORCHI почалася у Тернополі. Саме там познайомилися учасники проєкту - Андрій Гуцуляк та Джефрі Кенні. Вони обидва вчилися на фармацевтичному факультеті Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського.

Джефрі Кенні приїхав з Нігерії. Андрій підійшов до іноземця, щоб поспілкуватися. Так виникла ідея створити музичний гурт, де Гуцуляк став музичним продюсером, а Кенні - вокалістом та автором текстів.

Автор фото, tvorchi_official

Кенні розповідав, що рішення вчитися на фармацевта належала його мамі. А він просто вирішав переїхати в Україну, щоб вирватися з-під опіки батьків.

"Тому, по суті, я тут випадково, але маємо те, що маємо. Фармацевтом я не працював, музика - це вся наша робота", - розповів в одному зі своїх інтерв'ю Джефрі Кенні.

Популярність та успіх

Перші треки TVORCHI створювали вдома на кухні. А уже у 2017 році вийшов дебютний сингл дуету під назвою Slow.

Гурт записав чотири студійні альбоми: The Parts (2018) та Disco Lights (2019), 13 Waves (2020), Road (2021). Виконують пісні українською та англійською мовами.

Їхні композиції вже неодноразово займали перші місця в різних хіт-парадах. Свою творчість вони називають музикою завтрашнього дня.

Автор фото, tvorchi_official

Серед популярних композицій гурту - "Віч-на-віч", Believe, Falling, "Мова Тіла", "янетанцюю" та інші.

У 2019 році гурт випустив кліп на композицію Believe. На його зйомки витратили всього $100, проте кількість його переглядів швидко сягнула мільйона, а сама композиція посіла дев'яту сходинку в чартах Google Play в Україні.

Гурт виступав на провідних українських фестивалях, таких як "Файне місто", Atlas Weekend та Ukrainian Song Project.

Артисти були представлені на премії YUNA-2021 в номінаціях "Найкраща поп-група", "Найкращий альбом" і "Найкращий електронний хіт".

Громадянська позиція

Джефрі Кенні не має українського громадянства і після повномасштабного вторгнення Росії в Україну міг виїхати з країни, але не зробив цього.

"Я залишаюся і продовжую жити в Україні. Це моє рішення до 24-го і після 24 лютого", - сказав він в інтерв'ю УНІАН.

Гурт також розіграв статуетку премії YUNA за "Найкраще концертне шоу".

"Усі кошти підуть на закупівлю апаратів для реінфузії крові та лікування ран негативним тиском", - зазначили учасники гурту в інстаграмі. Це допоможе хірургам рятувати життя військовим.

Також TVORCHI частину зі своєї концертної діяльності спрямовують на допомогу українській армії.

Автор фото, tvorchi_official

У старих інтерв'ю обидва артисти говорили, що вони одружені. Але з того часу артисти більше нічого не говорили про особисте публічно.

Нацвідбір на Євробачення

TVORCHI вже брали участь у фіналі нацвідбору на Євробачення у 2020 році, але тоді перемога їм не дісталася.

Для цьогорічного національного відбору дует написав пісню Heart of Steel, що перекладається як "Сталеве серце".

"У нас є важливий меседж, який необхідно донести до всіх, хто почує пісню. Ми співаємо про наш сильний народ зі сталевими серцями. Як би важко не було, ми йдемо далі, і цьому ніхто не може перешкодити", - сказав Андрій Гуцуляк.

Автор фото, tvorchi_official

Під час виступу на відборі Євробачення вокалістка гурту Hardkiss Юлія Саніна, яка була в журі, відзначила ретельну підготовку гурту до фіналу.

"Мені подобається, що це нова українська музика. З вашою музикою реально ми можемо показати, що Україна може бути різною", - сказала вона.

Фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення відбудеться у Великій Британії у травні.