TVORCHI. Що відомо про дует, який представлятиме Україну на Євробаченні
Дует TVORCHI став переможцем українського відбору учасників музичного конкурсу "Євробачення" наступного року.
Їхня композиція Heart of Steel отримала 9 балів від суддів та 10 від глядачів, що дозволило обійти бандуристку KRUTЬ та співачку Jerry Heil, які посіли друге та третє місця відповідно.
Що відомо про цей електронний проєкт?
Студенти-фармацевти
Історія гурту TVORCHI почалася у Тернополі. Саме там познайомилися учасники проєкту - Андрій Гуцуляк та Джефрі Кенні. Вони обидва вчилися на фармацевтичному факультеті Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського.
Джефрі Кенні приїхав з Нігерії. Андрій підійшов до іноземця, щоб поспілкуватися. Так виникла ідея створити музичний гурт, де Гуцуляк став музичним продюсером, а Кенні - вокалістом та автором текстів.
Кенні розповідав, що рішення вчитися на фармацевта належала його мамі. А він просто вирішав переїхати в Україну, щоб вирватися з-під опіки батьків.
"Тому, по суті, я тут випадково, але маємо те, що маємо. Фармацевтом я не працював, музика - це вся наша робота", - розповів в одному зі своїх інтерв'ю Джефрі Кенні.
Популярність та успіх
Перші треки TVORCHI створювали вдома на кухні. А уже у 2017 році вийшов дебютний сингл дуету під назвою Slow.
Гурт записав чотири студійні альбоми: The Parts (2018) та Disco Lights (2019), 13 Waves (2020), Road (2021). Виконують пісні українською та англійською мовами.
Їхні композиції вже неодноразово займали перші місця в різних хіт-парадах. Свою творчість вони називають музикою завтрашнього дня.
Серед популярних композицій гурту - "Віч-на-віч", Believe, Falling, "Мова Тіла", "янетанцюю" та інші.
У 2019 році гурт випустив кліп на композицію Believe. На його зйомки витратили всього $100, проте кількість його переглядів швидко сягнула мільйона, а сама композиція посіла дев'яту сходинку в чартах Google Play в Україні.
Гурт виступав на провідних українських фестивалях, таких як "Файне місто", Atlas Weekend та Ukrainian Song Project.
Артисти були представлені на премії YUNA-2021 в номінаціях "Найкраща поп-група", "Найкращий альбом" і "Найкращий електронний хіт".
Громадянська позиція
Джефрі Кенні не має українського громадянства і після повномасштабного вторгнення Росії в Україну міг виїхати з країни, але не зробив цього.
"Я залишаюся і продовжую жити в Україні. Це моє рішення до 24-го і після 24 лютого", - сказав він в інтерв'ю УНІАН.
Гурт також розіграв статуетку премії YUNA за "Найкраще концертне шоу".
"Усі кошти підуть на закупівлю апаратів для реінфузії крові та лікування ран негативним тиском", - зазначили учасники гурту в інстаграмі. Це допоможе хірургам рятувати життя військовим.
Також TVORCHI частину зі своєї концертної діяльності спрямовують на допомогу українській армії.
У старих інтерв'ю обидва артисти говорили, що вони одружені. Але з того часу артисти більше нічого не говорили про особисте публічно.
Нацвідбір на Євробачення
TVORCHI вже брали участь у фіналі нацвідбору на Євробачення у 2020 році, але тоді перемога їм не дісталася.
Для цьогорічного національного відбору дует написав пісню Heart of Steel, що перекладається як "Сталеве серце".
"У нас є важливий меседж, який необхідно донести до всіх, хто почує пісню. Ми співаємо про наш сильний народ зі сталевими серцями. Як би важко не було, ми йдемо далі, і цьому ніхто не може перешкодити", - сказав Андрій Гуцуляк.
Під час виступу на відборі Євробачення вокалістка гурту Hardkiss Юлія Саніна, яка була в журі, відзначила ретельну підготовку гурту до фіналу.
"Мені подобається, що це нова українська музика. З вашою музикою реально ми можемо показати, що Україна може бути різною", - сказала вона.
Фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення відбудеться у Великій Британії у травні.
TVORCHI представлятимуть Україну на Євробаченні-2023
Представник України автоматично потрапляє у гранд-фінал майбутнього міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення".