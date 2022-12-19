Пасажири "мало не злітали з крісел". Через турбулентність на рейсі десятки людей в лікарнях

Антуанетта Редфорд і Тіффані Вертхаймер

BBC News

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Hawaii Airlines

Щонайменше 36 людей дістали поранення, 11 із яких серйозні, після того, як літак авіакомпанії Hawaiian Airlines, який летів з Фінікса до Гонолулу, потрапив у сильну турбулентність.

Один пасажир сказав, що трусило настільки сильно, що вони "майже злітали з крісел".

Двадцять людей доставили в місцеві лікарні з різними травмами - від рваних ран, синців і непритомності до травм голови.

Повідомляють, що під час турбулентності в цьому районі були грози.

На борту Airbus A330 перебували 278 пасажирів і 10 членів екіпажу.

Інцидент на рейсі HA35 стався в неділю вранці, незадовго до того, як літак приземлився в міжнародному аеропорту імені Даніеля К. Іноує в Гонолулу.

"Кільком гостям і членам екіпажу з легкими травмами надали медичну допомогу в аеропорту, а деяких швидко доправили до місцевих лікарень для подальшої допомоги", - йдеться у заяві Hawaiian Airlines.

Серед ушпиталених - 17 пасажирів, зокрема 14-місячна дитина та підліток, та троє членів екіпажу.

Головний операційний директор Hawaiian Air Джон Снук сказав, що він вдячний за підтримку, надану екстреними службами, і що "схоже, всі виживуть".

Він додав, що нещодавно на Гаваях були нестабільні погодні умови, і це створило проблеми для авіакомпаній.

Один пасажир розповів гавайському мовнику Khon2, що сильна турбулентність тривала лише кілька секунд, але цього було достатньо, щоб пасажири отримали травми.

"Спочатку трусило не сильно. А потім різко стало гірше - трусило так, що ми майже злітали з сидінь", - сказала Джейсі Хаята Ано.

"Навколо були постраждалі люди, скрізь валялися речі... це було сюрреалістично", - додала вона.

Авіакомпанія заявила, що проведе ретельну перевірку літака, перш ніж він повернеться в експлуатацію.

Чому через турбулентність (зазвичай) не варто хвилюватися

Турбулентність під час польоту - звична річ. Такі серйозні інциденти, який стався з рейсом HA35, трапляються рідко, і незначне тремтіння під час польоту зазвичай не є приводом для занепокоєння.

За даними Федерального управління цивільної авіації, турбулентність може викликати:

нетиповий рух повітря

атмосферний тиск

висотні струменеві течії в атмосфері

повітря навколо гір

холодні або теплі погодні фронти

грози

Іноді це можна передбачити - і відомо, що пілоти зв'язуються один з одним по радіо, щоб передати завчасні попередження - але турбулентність також може виникнути раптово. Попри те, що це погодне явище, турбулентність може статися будь-де та за будь-яких умов.

Найважливіше, що потрібно зробити - це пристібати ремінь безпеки: за даними FAA, у середньому 58 людей у США щороку отримують травми під час турбулентних польотів, бо не пристебнули ремені безпеки.