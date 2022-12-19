"Люди оцінять рішення": про що Путін говорив із Лукашенком під час візиту до Мінська

25 хвилин(и) тому

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Лідери Росії та Білорусі, Володимир Путін та Олександр Лукашенко розповіли, про що говорили під час своєї зустрічі у Мінську.

"Я думаю, люди оцінять рішення, які ми ухвалили на сьогоднішній день і на стратегію", - сказав Лукашенко після переговорів.

Володимир Путін назвав зустріч "дуже результативною".

Ця зустріч вперше за останні три роки відбулася на території Білорусі. З 2019 року Лукашенко постійно приїздив до Путіна. У 2022 році він побував у Росії сім разів.

Кремлівські ЗМІ повідомляють, що Росія і Білорусь домовилися про створення єдиного оборонного простору, про продовження практики спільних військових навчань, а також спільне створення нової військової техніки.

Зокрема, Олександр Лукашенко повідомив, що в Росії готуватимуть екіпажі літаків для армії Білорусі, переобладнаних для застосування боєприпасів.

"Давайте чесно скажемо: чи ми в змозі захистити свою незалежність без Росії? Ні, не можемо", - сказав Лукашенко, пояснюючи рішення у сфері оборони.

"Якщо хтось хоче нас розірвати, вбити між нами клин - не вийде", - додав він.

"Без нас з вами досягти згоди неможливо"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Останні три роки Лукашенко їздив до Путіна

Перед телекамерами на початку переговорів Олександр Лукашенко заявив, що зустріч обумовлена необхідністю обговорити "чутливі теми", в яких уряди двох країн "вичерпали переговорні можливості".

"Уряди вважають, що без нас з вами, Володимире Володимировичу, досягти згоди з окремих питань неможливо", - сказав Лукашенко.

Серед цих питань він назвав питання економіки, які мають сприяти "підвищенню добробуту населення і впевненості в завтрашньому дні".

Володимир Путін також сказав, що ключовими галузями співпраці Росії і Білорусі мають бути промислова кооперація та сільське господарство.

Окрім того, російський президент сказав, що дві країни "впевнено і ефективно" мінімізують вплив санкцій на свої економіки.

Путін повідомив також, що сторони узгодили параметри цін на російські енергоносії для Білорусі.

Претензії до Європи

Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь готові до діалогу, в тому числі з Європою. І сказав, що сподівається на те, що в Брюсселі "візьме гору голос розуму" і можна буде "перейти до конструктивного обговорення питань безпеки і майбутнього світоустрою".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, який брав участь у переговорах в Мінську, заявив, що "спецоперація була абсолютно необхідною, щоб зірвати плани перетворення України в "анти-Росію".

Лавров також вважає, що "епоха переходу до багатополярності" у міжнародній політиці буде тривалою і непростою.

Проте Росія, сказав він, вибудовуватиме свою політику, "опираючись на договороспроможних партнерів, які не намагаються порушити баланс інтересів".

Мета - схилити Лукашенка до участі у війні?

Напередодні в офісі президента України та командуванні ЗСУ заявляли, що головна мета приїзду Путіна до Мінська була схилити Лукашенка до участі Білорусі у війні проти України.

Білорусь після 24 лютого фактично вступила у війну - з її території в Україну увійшли російські війська. Територію Білорусі використовували для ракетних ударів по Україні, окрім того, РФ використовує білоруську інфраструктуру для війни в Україні.

Проте напряму збройні сили Білорусі у сухопутну операцію під своїм прапором так і не вступили.

Зараз, вважають у Києві, ситуація може змінитися.

"На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил республіки Білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі", - заявляв командувач Об'єднаних сил ЗС України Сергій Наєв напередодні.

Автор фото, Ukrinform Підпис до фото, Командувач Об'єднаних Сил ЗС України Сергій Наєв вважає, що Володимир Путін схилятиме Олександра Лукашенка до участі у війні проти України

"Порядок денний абсолютно банальний: максимальна підтримка Білоруссю наступу у будь-якому вигляді. Це можуть бути й інформаційні кампанії, і тренувальні заходи чи, навіть, сухопутне вторгнення", - вважає радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі національного телемарафону він сказав, що прямою участю у війні Лукашенко "підпише собі самовбивчий вирок".

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв про те, що Путін у Мінську не схилятиме Білорусь до військових дій в Україні і назвав такі повідомлення "дурними і безпідставними".

За його словами, Путін хоче обговорити з Лукашенком деякі "воєнні питання", що стосуються "цілей і завдань союзного угруповання військ", однак про залучення Білорусі для її безпосередньої участі у війні нібито не йдеться.

Що кажуть розвідники

В українській розвідці кажуть, що Білорусь поки що не готова до повноцінної участі у наземній операції проти України. Про це 17 грудня заявив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, зараз Росія використовує цю країну як полігон для навчання, тренування частково мобілізованих, а також як базу для постачання озброєнь, зокрема важких.