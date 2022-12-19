Керівник медбату приїхав із фронту додому і загинув, рятуючи доньку з пожежі
На Житомирщині, намагаючись врятувати доньку з пожежі, загинув керівник підрозділу добровольчого медичного батальйону Сергій "Маестро" Грабарчук.
Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова підтвердив ВВС смерть свого побратима в результаті нещасного випадку в селі Озадівка Бердичівського району.
"Один з тих, хто створював ПДМШ вісім років тому. Він от-от мав повернутись до нас на фронт, але доля вирішила по-іншому", - йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці шпиталю.
Сергій ненадовго приїхав додому, як в ніч на неділю у двоповерховому приватному будинку, де жила сім'я, спалахнула пожежа.
"До трагедії призвела злощасна буржуйка", - кажуть у ДСНС.
Напередодні Сергій поставив у кімнаті додаткову буржуйку та вивів її в камін, пише місцеве видання "РІО Бердичів".
"Жінка з сином встигла залишити задимлену оселю, стрибнувши з балкона на автівку. Чоловік же кинувся шукати доньку, яку серед диму не могли одразу знайти", - розповідають рятувальники.
Вони знайшли їх у різних місцях будинку - обоє, батько і донька, загинули.
"Звістка про страшну трагедію сколихнула вчора все село", - пише видання.
Місцеві журналісти розповідають, що сім'я Грабарчуків жила в Озадівці останні кілька років. Жили на дідовому обійсті у новому будинку. "Тут діти ходили в школу, їх знали і любили всі односельці".
"Ти так любив небо"
До 2014 року, пише "РІА Бердичів", Сергій Грабарчук був підприємцем, пілотував невеликі літаки.
У шпиталі опублікували останнє інтерв'ю чоловіка, яке в нього взяла режисерка і документалістка Лариса Артюгіна.
"Позивний "Маестро" мені надали в 2014 році, коли готувався до першої ротації.
"Я літаю, я приватний пілот, і так уже сталося, що це асоціюється у нас із фільмом "У бій ідуть одні старики", - розповідав чоловік, як отримав у 2014 році позивний "Маестро", такий, як і в персонажа з відомого радянського кіно.
У інтерв'ю Сергій каже, що пройшов бойове хрещення у Дебальцевому, а останні дні працював у нещодавно звільненому Лимані на Донеччині.
"Ти так любив небо... Лети, лети високо, вільний пташе! І до зустрічі на небесах!" - пишуть у шпиталі, повідомляючи про загибель свого побратима.
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