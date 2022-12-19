Україну вночі атакували "Шахеди" з нової партії, каже Зеленський. Їх ще багато

32 хвилин(и) тому

Автор фото, LCYC Підпис до фото, Сьогодні вночі рятувальники у Київській області знову гасили пожежі, які наробили іранські дрони

"Шахеди" із нової партії масово атакували Київщину сьогодні вночі, повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні до лідерів Об'єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства.

"Я говорю і кількість, і назву, і цілком конкретно. Це "шахеди" з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук - стільки всього "шахедів" зараз отримано державою-терористом", - сказав він.

Влада каже, що з 23 дронів, які летіли на столицю, ППО збила 18. Енергетики повідомили про екстрені вимкнення світла в Києві через удари.

Загалом цієї ночі було збито 30 із 35 безпілотників над Україною, кажуть в Повітряних силах ЗСУ.

Російські ракети та іранські дрони б'ють передусім по енергетиці, говорить Зеленський. Тільки одна масова атака 16 грудня, яка стала дев'ятою (але тоді про польоти "шахедів" не повідомлялося), зачепила понад 20 мільйонів людей, нагадав він.

Скільки дронів із нової партії залишилося

Щонайменше два тижні в листопаді українські військові не повідомляли про удари іранських дронів.

Речник повітряних сил України Юрій Ігнат припускав, що, можливо, вони просто скінчилися у Росії.

"Ймовірно, що перша партія, яка їм надійшла, вже закінчилася. З першої партії понад 400 "шахедів" застосували по Україні, десь 340 збили", - розповів Ігнат.

Він нагадав, що, за даними спецслужб України, Росія замовила їх близько 1740.

Експерти також припускали, що дрони, виготовлені в спекотному Ірані, не працюють на морозі.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Президент зі збитим дроном

Але 7 грудня ППО знову збила щонайменше 14 "шахедів" над Дніпропетровщиною, а в ніч на 10 грудня - 10 із 15 дронів над південними областями України.

У результаті атаки тисячі споживачів Одеської області залишилися без світла, електропостачання не було практично в жодному місті чи селі, казав губернатор.

Невідомо, скільки ще "шахедів" із нової партії в 250 штук залишається у росіян.

До перерви у листопаді іранські дрони-камікадзе росіяни застосовували досить часто, вони сильно нашкодили енергетиці, через них загинули люди, зокрема у Києві.

Українці прозвали їх "мопедами" за специфічне дзижчання двигуна.

Велика Британія та США вважають, що найближчим часом Іран може ще більше підтримувати Росію військово, та надати їй не лише дрони, а власні балістичні ракети.