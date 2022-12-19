"Вбивці, ви його розбомбили". Російська школярка "зіпсувала" інсталяцію про Маріуполь

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російський солдат патрулює у квітні Маріупольський драмтеатр, розбомблений 16 березня

18 грудня на Двірцевій площі в Санкт-Петербурзі розібрали інсталяцію "Подвійні серця" про побратимство з Маріуполем, після того, як на серці з назвою окупованого українського міста з'явився напис "Вбивці, ви його розбомбили, іуди", пишуть російські ЗМІ.

У поліцію зателефонували з повідомленням, що якась дівчина щось пише на новорічній прикрасі.

Як пише "Осторожно, медиа", напис зробила 17-річна школярка.

За даними журналістів, 11-класницю затримали на Двірцевій площі. Школярка добре вчиться, бере участь в олімпіадах з математики та інформатики, пишуть вони.

Раніше місцеве видання "МК" з посиланням на джерело серед правоохоронців повідомляло, що на дівчину звели адміністративну справу про дискредитацію збройних сил РФ та відпустили під зобов'язання з'являтися за викликом в слідчі органи чи суд.

Автор фото, скрін з твіттера Підпис до фото, Через напис школярки інсталяцію про "побратимство" Петербурга та Маріуполя швидко прибрали

Менш ніж через годину після того, як на інсталяції з'явився напис, її почали розбирати. Припускають, що інсталяцію почистять та повернуть на місце.

Тисячі вбитих людей, тисячі зруйнованих будинків

Росіяни захопили Маріуполь у травні. Заблоковане місто трималося майже три місяці.

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Його не вдавалося захопити, тому що українські військові в повному оточенні продовжували боротися на заводі "Азовсталь", де перебували разом із цивільними. Підприємство майже постійно бомбардували.

Після довгих перемовин України з Росією за участі ООН, Туреччини та інших сторін, цивільних випустили, а понад 2 тисячі військових на прохання президента Зеленського погодилися виконати наказ "зберегти свої життя" та потрапили в російський полон.

Більшість із них досі перебуває в полоні, долі багатьох невідомі.

Невідомо також, скільки людей загинуло в Маріуполі під час блокади - ні ООН, ні інші міжнародні організації досі на мають доступу до окупованого Росією міста.

Мер Вадим Бойченко каже, що могло загинути понад 10 тисяч маріупольців, а можливо і 20. Тільки у Маріупольському драмтеатрі, на який, за свідченнями очевидців, скинули дві 500-кілограмові бомби, могло загинути близько 300 людей.

Amnesty International припускає, що кількість жертв у театрі могла бути меншою, тому що перед тим нарешті запрацювали гуманітарні коридори на виїзд із міста.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко каже, що перед нападом у театрі було близько 600 людей

"На жаль, ітиметься про тисячі й десятки тисяч людей", - говорив у листопаді Володимир Зеленський про загальну кількість жертв у Маріуполі.

"Майже під кожним зруйнованим будинком - від 50 до 100 убитих (а в Маріуполі знищили 1300 багатоповерхових будинків). Тому реальні цифри вбитих у місті, на жаль, можуть виявитися набагато вищими, ніж ми повідомляли", - зазначив мер Бойченко.

За даними української влади, зараз росіяни у Маріуполі зносять пошкоджені будинки без розбору завалів, тому "тіла вбитих маріупольців прибирають разом з бетоном" нібито на місцеві полігони твердих побутових відходів.