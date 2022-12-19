25 грудня чи 7 січня. Українці розповіли, як і коли будуть святкувати Різдво

24 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Наскільки слова та вчинки українців співпадають цього року - поки що невідомо

Кількість українців, які святкують Різдво лише 25 грудня за останній рік зросла з 4% до 11%. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Опитування провели 20-21 листопада. У дослідженні взяли участь тисяча респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

"24 лютого питання було вирішене, Різдво святкуємо з усім цивілізованим світом 25 грудня. І менші з ними чемно погодились", - розповіла раніше ВВС News Україна Наталя Роп'яник зі Львова про причини переходу на новий календар.

Як йдеться у нашій статті, для багатьох стимулом до переходу на новий календар стала війна Росії проти України і бажання відмежуватись від Москви. Яка так само живе за старим церковним календарем.

Павло з Києва почав святкувати 25 грудня ще два роки тому. За його словами, "це відповідає здоровому глузду як мінімум".

Соціологи наголошують, що менше опитаних будуть святкувати Різдво 7 січня — 55%. Минулого року ця кількість сягала 71%.

За юліанським календарем дата припадає на 7 січня, а за новим - григоріанським - 25 грудня.

За новим календарем вже давно живе більшість країн Заходу та православних церков світу. Старого церковного календаря дотримувались тільки Російська православна церква, церкви України, Сербії та ще кількох країн.

Опитування показало, що з 18% до 25% зросла кількість тих, хто відзначає його в обидві дати - 25 грудня і 7 січня.

Ще 8% українців взагалі не святкують Різдво. Найчастіше таку відповідь давали молодь, жителі півдня та Києва.

Про подвійне святкування Різдва, або ж святкування лише 25 грудня частіше говорили мешканці заходу, Києва, молодші опитані та греко-католики.

Автор фото, РЕЙТИНГ

Також за рік значно зросла кількість тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня: з 26% до 44%.

Проти такої ідеї - 31% (минулого року противників Різдва у грудні було 58%).

Ще 23% зазначили, що їм байдуже це питання і 2% — не змогли відповісти.

Позиція церкви

Багато співрозмовників, з якими поговорила ВВС News Україна щодо дати святкування Різдва, кажуть, що не цікавилися думкою церкви, ухвалюючи рішення, коли їм святкувати цього року Різдво.

Однак є і ті, які кажуть, що "чекають на церковне рішення", а тому не можуть визначитися.

ПЦУ дозволила різдвяні богослужіння і 25-го, і 7-го, або в один із цих днів, якщо так вирішить громада.

Інші церкви, зокрема УПЦ (МП) та УГКЦ поки що ніяк не коментують це питання.

У 2017 році депутати проголосували за новий вихідний 25 грудня.