"Важкий вибір". Ембер Герд погодилась врегулювати справу про наклеп на Джонні Деппа

Голлі Гондеріч

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters

Американська акторка Ембер Герд погодилася на врегулювання справи про наклеп проти Джонні Деппа - через кілька місяців після того, як суд присяжних штату Вірджинія здебільшого став на бік її колишнього чоловіка.

36-річна Герд написала в інстаграмі, що зробила "важкий" вибір, коли погодилась на врегулювання, й додала, що це рішення "не було поступкою".

Цієї весни вона та Депп зійшлися у гучній судовій битві.

Тоді присяжні вирішили, що Герд обмовила 59-річного Деппа в статті, в якій вона заявила, що стала жертвою насильства.

Умови врегулювання наразі не зрозумілі. BBC звернулася до представників Герд і Деппа по коментар.

Раніше цього місяця Герд подала апеляцію у справі, вимагаючи скасувати вердикт присяжних або провести новий судовий розгляд.

Але у своїй заяві в понеділок акторка сказала, що вирішила піти на врегулювання, бо "втратила віру в американську правову систему".

"Навіть якщо моя апеляція в США буде успішною, найкращим результатом буде повторний розгляд, - сказала вона. - Я просто не можу через це пройти".

Джонні Депп подав до суду на свою колишню дружину за наклеп через її коментар у 2018 році, опублікований в газеті Washington Post. Вона назвала себе "публічною особою, яка уособлює домашнє насильство", не назвавши при цьому імені Деппа. Герд подала зустрічний позов.

Шеститижневий судовий процес викликав широкий громадський резонанс. Колишня пара, яка розлучилася в 2017 році, представила абсолютно різні звіти про свої п'ятирічні стосунки, звинувативши одне одного у неналежній поведінці та насильстві. Депп рішуче заперечував свідчення Герд, у яких вона стверджувала, що зазнавала з його боку емоційного, фізичного та сексуального насильства.

Присяжні загалом стали на бік пана Деппа, присудивши йому 15 мільйонів доларів компенсації.

Вердикт здивував деяких юридичних експертів, особливо тому, що його винесли після програшу Деппа у аналогічній справі у Британії два роки тому.