"Армія тримається на дисципліні". Залужний просить Зеленського підписати закон про покарання для військових

33 хвилин(и) тому

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Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний просить президента підписати закон про посилення кримінальної відповідальності для військових за невиконання наказів керівництва.

Раніше цей закон викликав обурення серед частини бійців.

"Я підтримую відповідні зміни до законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу президента підписати закон. Моя думка чітко віддзеркалює позицію командирів угруповань та військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань", - заявив він.

Раніше керівник фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, нардепи якої і внесли законопроєкт, казав, що про зміни просив саме Залужний.

Щоб ухвалити резонансний законопроєкт, парламенту вистачило п'ять днів. Профільний комітет розглянув його 12 грудня, а вже на наступний день нардепи проголосували його відразу за основу і в цілому. Щоб він став чинним, треба тільки одне - підпис Володимира Зеленського.

На цій стадії його і намагаються загальмувати деякі військові ЗСУ і правозахисники. Вони просили президента ветувати закон.

"Так, ми в демократичній державі. Але рівно до тих пір, поки це не шкодить нам вигравати війну. Тому я закликаю всіх поставити крапку в цій дискусії. І разом наближати Перемогу", - висловився з цього приводу Залужний.

Що може змінити цей закон?

Судам заборонять пом'якшувати покарання чи давати умовні строки для військових, засуджених за окремі види злочинів: непокору, невиконання наказу, погрози чи насильство щодо начальника, самовільне залишення військової частини, дезертирство та самовільне залишення поля бою.

Також збільшуються терміни покарання за військові злочини і адміністративні правопорушення. Зокрема за такі, як розпиття військовими алкогольних напоїв. Вказані в проєкті категорії злочинів є "найпопулярнішими" серед тих, за які судять бійців ЗСУ.

Суди часто застосовують пом'якшення чи умовні терміни до обвинувачених військових. Наприклад, 7 жовтня Шевченківський райсуд Києва засудив до умовного строку (5 роки тюрми з випробувальним терміном 1 рік) мобілізованого бійця ЗСУ, який в липні-серпні поточного року самовільного залишив свою військову частину і повернувся в неї лише через два тижні.

Автор фото, Офіс президента України

Згідно з нормами Кримінального кодексу, солдату загрожувало б від 5 до 10 років в'язниці, але суд суттєво пом'якшив покарання і відпустив засудженого на випробувальний термін.

Позиція Залужного

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"Армія тримається на дисципліні", - вважає головнокомандувач Залужний.

"І якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання, а "відмовники" можуть сплатити штраф, розмір якого становить до десяти відсотків бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо", - додав він.

Більше того і це ключове, вважає Залужний, що оголені ділянки фронту змушені закривати собою інші військові, що призводить до збільшення втрат серед них, а також втрат територій та цивільних.

"Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже дорогою ціною. Так не повинно бути", - каже Залужний.

На його думку, в мирний час цій проблемі можна було б зарадити у більш м'який спосіб, але під час війни "потрібні швидкі дієві рішення".

Частина ввійськових та правозахисників вважають, що нові норми дадуть командуванню, навіть некомпетентному, важелі впливу і шантажу для покарання підлеглих.

Однак Залужний вважає, що загрози посилення безкарності командирів немає.

"Командири так само несуть повну юридичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність", - написав він, додавши, що повністю довіряє своїм підлеглим.