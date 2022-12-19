Україна під ударами дронів-камікадзе, Путін зустрівся з Лукашенком. Теленовини ВВС

59 хвилин(и) тому

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