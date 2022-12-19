Україна під ударами дронів-камікадзе, Путін зустрівся з Лукашенком. Теленовини ВВС

У випуску 19 грудня:

  • Новий масований удар дронами-камікадзе по інфраструктурі. Безпілотники запускали зі східного узбережжя Азовського моря. Ситуація станом на кінець дня.
  • У Ризі відбулась зустріч лідерів Об'єднаних експедиційних сил - країни Балтії, Скандинавські держави і Сполучене Королівство. Володимир Зеленський закликав надати більше зброї.
  • Путін зустрівся з Лукашенком у Мінську. Чи зуміє Кремль схилити Білорусь долучитися до вторгнення?
  • Міністри енергетики країн Європейського союзу погодили встановлення граничної ціни на газ.
  • Керівник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце заявив, що Росія планує вторгнення у Молдову у 2023 році. Як нині живе країна, де - по сусідству триває війна. А поряд - невизнане Придністров'я? Спецрепортаж ВВС.
  • Як в Аргентині відреагували на перемогу у Чемпіонаті світу з футболу? Сюжет із Буенос-Айреса.
  • Чим особлива перемога Аргентини?
  • Як в Україні відзначили День Святого Миколая?

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.