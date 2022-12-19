Україна під ударами дронів-камікадзе, Путін зустрівся з Лукашенком. Теленовини ВВС
У випуску 19 грудня:
- Новий масований удар дронами-камікадзе по інфраструктурі. Безпілотники запускали зі східного узбережжя Азовського моря. Ситуація станом на кінець дня.
- У Ризі відбулась зустріч лідерів Об'єднаних експедиційних сил - країни Балтії, Скандинавські держави і Сполучене Королівство. Володимир Зеленський закликав надати більше зброї.
- Путін зустрівся з Лукашенком у Мінську. Чи зуміє Кремль схилити Білорусь долучитися до вторгнення?
- Міністри енергетики країн Європейського союзу погодили встановлення граничної ціни на газ.
- Керівник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце заявив, що Росія планує вторгнення у Молдову у 2023 році. Як нині живе країна, де - по сусідству триває війна. А поряд - невизнане Придністров'я? Спецрепортаж ВВС.
- Як в Аргентині відреагували на перемогу у Чемпіонаті світу з футболу? Сюжет із Буенос-Айреса.
- Чим особлива перемога Аргентини?
- Як в Україні відзначили День Святого Миколая?
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