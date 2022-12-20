Участь Білорусі у війні проти України малоймовірна – ISW

1 година тому

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Участь Білорусі у війні проти України за результатами зустрічі президентів Росії Володимира Путіна та Білорусі Олександра Лукашенка залишається малоймовірною. Таке припущення озвучили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу, що Путін і Лукашенко утрималися від публічного обговорення російського вторгнення в Україну. При цьому відзначили, що для Білорусі продовжує існувати "західна загроза".

Напередодні в офісі президента України та командуванні ЗСУ заявляли, що головна мета приїзду Путіна до Мінська була схилити Лукашенка до участі Білорусі у війні проти України.

ISW продовжує вважати, що Білорусь навряд чи вступить у війну проти України.

"Той факт, що Путін, схоже, прийняв тези Лукашенка, не переконуючи Лукашенка скоригувати їх, опосередковано підтверджує цю оцінку", - кажуть аналітики.

І додають, що Лукашенко, ймовірно, скоригує свою риторику, щоби правдоподібно пояснити для білорусів про те, чому він раптово відвернувся від вигаданої загрози вторгнення НАТО, щоби приєднатися до вторгнення Путіна в Україну.

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Аналітики також вважають, що Кремль намагається приховати першочергові наміри Путіна тиснути на Лукашенка з метою домогтися від нього подальших поступок щодо інтеграції Білорусі з РФ.

"Путін заявив, що Росія не зацікавлена в поглинанні будь-кого, маючи на увазі Білорусь. Ця заява була зроблена після того, як Лукашенко 16 грудня знову заявив про незалежність і повний суверенітет Білорусі, та виглядає як захисна реакція на коментарі Лукашенка", - йдеться у звіті ISW.

Про що йшлося на зустрічі

19 грудня у Мінську лідери Росії та Білорусі, Володимир Путін та Олександр Лукашенко провели "дуже результативну", за словами Путіна, зустріч.

Ця зустріч вперше за останні три роки відбулася на території Білорусі. З 2019 року Лукашенко постійно приїздив до Путіна. У 2022 році він побував у Росії сім разів.

Кремлівські ЗМІ повідомляють, що Росія і Білорусь домовилися про створення єдиного оборонного простору, про продовження практики спільних військових навчань, а також спільне створення нової військової техніки.

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Зокрема, Олександр Лукашенко повідомив, що в Росії готуватимуть екіпажі літаків для армії Білорусі, переобладнаних для застосування боєприпасів.

Також обговорили економічні питання та узгодили параметри цін на російські енергоносії для Білорусі.

Мета - схилити до участі у війні?

Білорусь після 24 лютого фактично вступила у війну - з її території в Україну увійшли російські війська. Територію Білорусі використовували для ракетних ударів по Україні, окрім того, РФ використовує білоруську інфраструктуру для війни в Україні.

Проте напряму збройні сили Білорусі у сухопутну операцію під своїм прапором так і не вступили.

Зараз, вважають у Києві, ситуація може змінитися.

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"На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил республіки Білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі", - заявляв командувач Об'єднаних сил ЗС України Сергій Наєв напередодні.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв про те, що Путін у Мінську не схилятиме Білорусь до військових дій в Україні і назвав такі повідомлення "дурними і безпідставними".

В українській розвідці кажуть, що Білорусь поки що не готова до повноцінної участі у наземній операції проти України.

Представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов каже, що Росія використовує Білорусь як полігон для навчання, тренування частково мобілізованих, а також як базу для постачання озброєнь, зокрема важких.