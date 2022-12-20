"Це знущання". Зеленський просить Грузію відпустити Саакашвілі на лікування в Україну

59 хвилин(и) тому

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Президент України Володимир Зеленський закликав уряд Грузії дозволити відправити ув'язненого експрезидента країни Міхеіла Саакашвілі на лікування в Україну, або іншу країну Європи чи США.

У вечірньому зверненні Зеленським звернувся до "друзів і просто сумлінних людей у Грузії" і нагадав про стан здоров'я Саакашвілі.

"Тому я звертаюся до народу Грузії, до влади Грузії - треба проявити милосердя, особливо у передріздвяний час. Те, що зараз відбувається з Міхеілом, це знущання. Це не личить Грузії. Це треба припинити", - сказав Зеленський.

Президент України закликав перевести Саакашвілі до однієї з клінік України або Європи чи США.

"Переведіть Міхеіла Саакашвілі до однієї з клінік України, іншої європейської країни, Америки. Саме час зробити цей добрий крок", - наголосив він.

Що відбувається з Саакашвілі

Міхеіла Саакашвілі, який має українське, а не грузинське громадянство, затримали восени минулого року невдовзі після повернення до Грузії.

У Грузії його звинувачують у кількох кримінальних справах. За двома з них його засудили заочно до шести років ув'язнення ще до повернення до Грузії.

Сам він називає себе "в'язнем Путіна" і вважає всі звинувачення переслідуванням з політичних мотивів. Після затримання він уже двічі оголошував голодування.

Автор фото, AFP

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Близькі Саакашвілі вже давно заявляють, що попри лікування в клініці у Тбілісі, Саакашвілі з кожним днем стає дедалі гірше. Йому важко пересуватися, він майже не може їсти і втратив уже понад 40 кілограмів.

Заяви близьких Саакашвілі про те, що він перебуває у тяжкому стані, підтверджують висновки експертизи, яку проводили грузинські та іноземні фахівці.

Влада Грузії звинувачує прихильників експрезидента у спекуляціях щодо стану Саакашвілі та спроби домогтися уникнення ним кримінального покарання.

Спеціальна пенітенціарна служба Грузії оприлюднила записи з камер відеоспостереження з палати Саакашвілі, щоб звинуватити його в симуляції, проте на записі видно, який він виснажений.

Адвокати експрезидент просять відкласти виконання кримінального покарання або звільнити Саакашвілі за станом здоров'я. Наступне засідання суду призначене на 22 грудня.

США та ЄС нагадують, що відповідальність за стан Саакашвілі несе влада Грузії.