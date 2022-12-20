Секретарку нацистського концтабору засудили за співучасть у 10 тисячах убивств

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Суд постановив, що фото Ірмгард Фюрхнер з зали суду мають бути заблюрені

97-річну колишню секретарку, яка працювала на начальника нацистського концтабору, засудили за співучасть у вбивствах понад 10 505 людей. Суд у Німеччині присудив їй покарання у вигляді двох років умовно.

Ірмгард Фюрхнер взяли на роботу друкаркою у підлітковому віці у Штутгоф. Вона працювала там з 1943 по 1945 рік.

Фюрхнер - одна з небагатьох жінок, яких судили за нацистські злочини за останні десятиліття. Вона отримала два роки умовного терміну ув'язнення.

Незважаючи на те, що вона була цивільною робітницею, суддя погодився, що вона повністю знала, що відбувається в таборі.

Вважається, що в жахливих умовах у Штутгофі загинули близько 65 тисяч людей, включаючи євреїв-в'язнів, неєвреїв-поляків і полонених радянських солдатів.

Штутгоф розташований поблизу польського міста Гданськ. У таборі використовували різні методи для вбивства ув'язнених. Зокрема, з червня 1944 року тисячі людей померли в газових камерах.

Суд, який відбувався в Іценго на півночі Німеччини, заслухав тих, хто вижив у таборі, дехто з них помер під час судового процесу.

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Коли у вересні 2021 року почався судовий процес, Ірмгард Фюрхнер втекла з будинку для людей похилого віку. Її знайшла поліція на вулиці в Гамбурзі.

Комендант Штутгофа Пауль-Вернер Хоппе був ув'язнений у 1955 році за співучасть у вбивстві, а через п'ять років його звільнили.

Початок серії таких процесів поклала справа Івана Дем'янюка, якого в 2011 році засудили на підставі того, що він був частиною нацистської системи вбивств. Його справа створила прецедент і дозволила провести кілька схожих судових процесів, у яких обвинувальні вироки винесли на підставі саме цих міркувань, а не за конкретні епізоди жорстокого ставлення чи вбивства.

"Мені шкода"

Ірмгард Фюрхнер знадобилося 40 днів, щоб порушити мовчанку в суді. Вона сказала: "Мені шкода за все, що сталося".

Оскільки на той час їй не виповнився 21 рік, розгляд відбувався в спеціальному суді у справах неповнолітніх. "Я шкодую, що я була в Штутгофі в той час - це все, що я можу сказати", - сказала Ірмгард Фюрхнер.

Її адвокати стверджували, що Фюрхнер слід виправдати через сумніви у тому, що вона знала, оскільки вона була однією з кількох друкарок у офісі Хоппе.

Але ключову роль у судовому процесі відіграв історик Штефан Хьордлер. Він супроводжував двох суддів під час візиту на місце табору. Під час цього візиту стало зрозуміло, що Фюрхнер могла бачити найгірші умови діяльності табору зі свого робочого місця у комендатурі.

Історик розповів на суді, що з червня по жовтень 1944 року до Штутгофа завезли 48 тисяч людей. Це сталося після того, як нацисти вирішили розширити табір і прискорити масові вбивства за допомогою газу Циклон Б.

Пан Хьордлер описав офіс Хоппе як центр управління усього, що відбувалося в Штутгофі.

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Суд над Фюрхнер може стати останнім у Німеччині щодо злочинів нацистської епохи, хоча деякі справи все ще розслідують.

За останні роки дві інші справи потрапили до суду за нацистські злочини, скоєні в Штутгофі.

Минулого року колишнього охоронця табору визнали непридатним до суду, хоча суд заявив, що існує "висока ймовірність" його вини у співучасті.

У 2020 році інший охоронець табору SS, Бруно Дей, отримав дворічний термін ув'язнення за підозрою у співучасті у вбивстві понад 5000 в'язнів.